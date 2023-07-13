В Харькове зимой «считали минуты до точки невозврата» — ХОВА

Начальник ХОВА Олег Синегубов признался, что минувшей зимой были ситуации, когда энергосистема в Харькове была на грани — еще немного, и ее невозможно было бы запустить.

Харьковчанам о критичности ситуации не говорили, «чтобы не распространять панику», сказал Синегубов в интервью «Укринформу».

«Бывало такое, что мы считали минуты до точки невозврата, когда запустить энергосистему Харькова уже не удалось бы, и как следствие – отопительную систему тоже», — признался Синегубов.

По его словам, для восстановления системы «делались уникальные вещи».

«Восемь раз запускали систему отопления в Харькове, ТЭЦ-5 запускалась с нуля, хотя по алгоритму это невозможно, она должна запускаться раз в сезон. Или когда перебили магистральный газопровод и ТЭЦ-5 осталась без газа, теплоцентраль в аварийном режиме работала почти двое суток на мазуте. Да, это предусмотрено, но это очень сложно. Люди трудились несколько суток без отдыха, чтобы все восстановить», — привел примеры начальник ХОВА.