В Харькове зимой «считали минуты до точки невозврата» — ХОВА
Начальник ХОВА Олег Синегубов признался, что минувшей зимой были ситуации, когда энергосистема в Харькове была на грани — еще немного, и ее невозможно было бы запустить.
Харьковчанам о критичности ситуации не говорили, «чтобы не распространять панику», сказал Синегубов в интервью «Укринформу».
«Бывало такое, что мы считали минуты до точки невозврата, когда запустить энергосистему Харькова уже не удалось бы, и как следствие – отопительную систему тоже», — признался Синегубов.
По его словам, для восстановления системы «делались уникальные вещи».
«Восемь раз запускали систему отопления в Харькове, ТЭЦ-5 запускалась с нуля, хотя по алгоритму это невозможно, она должна запускаться раз в сезон. Или когда перебили магистральный газопровод и ТЭЦ-5 осталась без газа, теплоцентраль в аварийном режиме работала почти двое суток на мазуте. Да, это предусмотрено, но это очень сложно. Люди трудились несколько суток без отдыха, чтобы все восстановить», — привел примеры начальник ХОВА.
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- • Дата публикации материала: 13 июля 2023 в 21:02;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов признался, что минувшей зимой были ситуации, когда энергосистема в Харькове была на грани — еще немного, и ее невозможно было бы запустить".