«Мы должны с этим жить» — Синегубов об угрозе Харьковщине со стороны РФ
Начальник ХОВА Олег Синегубов в интервью «Укринформу» ответил, что ждет регион, если полномасштабная война с РФ затянется.
Для жизни рядом со страной-агрессором Харьковской области понадобится защищенная граница с фортификационными сооружениями и современная система ПВО.
«А еще – система укрытий и адекватная реакция жителей на воздушную тревогу, то есть обучение населения. И мы должны с этим жить, смириться с этим. Такие у нас условия», — считает Синегубов.
Он отметил, что в Харьковской области больше не должны возводить новостройки без паркингов. А рядом со старыми зданиями, где подземных сооружений нет, необходимы укрытия.
При этом наличие укрытий — только часть решения проблемы. Вторая касается реакции людей на тревоги и своевременного оповещения.
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«В Первомайском, где был прилет ракеты «Искандер», есть противорадиационное укрытие в районе удара. Но сейчас еще анализируется, звучала ли тревога», — привел пример начальник ХОВА.
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- • Дата публикации материала: 13 июля 2023 в 19:59;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов в интервью «Укринформу» ответил, что ждет регион, если полномасштабная война с РФ затянется".