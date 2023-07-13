«Мы должны с этим жить» — Синегубов об угрозе Харьковщине со стороны РФ

Начальник ХОВА Олег Синегубов в интервью «Укринформу» ответил, что ждет регион, если полномасштабная война с РФ затянется.

Для жизни рядом со страной-агрессором Харьковской области понадобится защищенная граница с фортификационными сооружениями и современная система ПВО.

«А еще – система укрытий и адекватная реакция жителей на воздушную тревогу, то есть обучение населения. И мы должны с этим жить, смириться с этим. Такие у нас условия», — считает Синегубов.

Он отметил, что в Харьковской области больше не должны возводить новостройки без паркингов. А рядом со старыми зданиями, где подземных сооружений нет, необходимы укрытия.

При этом наличие укрытий — только часть решения проблемы. Вторая касается реакции людей на тревоги и своевременного оповещения.

«В Первомайском, где был прилет ракеты «Искандер», есть противорадиационное укрытие в районе удара. Но сейчас еще анализируется, звучала ли тревога», — привел пример начальник ХОВА.