“Ми маємо з цим жити” – Синєгубов про загрозу Харківщині з боку РФ
Начальник ХОВА Олег Синєгубов в інтерв’ю “Укрінформу” відповів, що чекає на регіон, якщо повномасштабна війна з РФ затягнеться.
Для життя поряд із країною-агресором Харківській області знадобиться захищений кордон із фортифікаційними спорудами та сучасна система ППО.
“А ще – система укриттів та адекватна реакція мешканців на повітряну тривогу, тобто навчання населення. І ми маємо з цим жити, змиритися з цим. Такі в нас умови”, – вважає Синєгубов.
Він зазначив, що на Харківщині більше не повинні зводити новобудови без паркінгів. А поряд зі старими будинками, де підземних споруд немає, необхідні укриття.
При цьому наявність укриттів – лише частина розв’язання проблеми. Друга стосується реакції людей на тривоги та своєчасного оповіщення.
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“У Первомайському, де був “приліт” ракети “Іскандер”, є протирадіаційне укриття в районі удару. Але зараз іще аналізується, чи лунала тривога”, – навів приклад начальник ХОВА.
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- • Дата публікації матеріалу: 13 Липня 2023 в 19:59;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ХОВА Олег Синєгубов в інтерв’ю “Укрінформу” відповів, що чекає на регіон, якщо повномасштабна війна з РФ затягнеться".