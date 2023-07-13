“Ми маємо з цим жити” – Синєгубов про загрозу Харківщині з боку РФ

Начальник ХОВА Олег Синєгубов в інтерв’ю “Укрінформу” відповів, що чекає на регіон, якщо повномасштабна війна з РФ затягнеться.

Для життя поряд із країною-агресором Харківській області знадобиться захищений кордон із фортифікаційними спорудами та сучасна система ППО.

“А ще – система укриттів та адекватна реакція мешканців на повітряну тривогу, тобто навчання населення. І ми маємо з цим жити, змиритися з цим. Такі в нас умови”, – вважає Синєгубов.

Він зазначив, що на Харківщині більше не повинні зводити новобудови без паркінгів. А поряд зі старими будинками, де підземних споруд немає, необхідні укриття.

При цьому наявність укриттів – лише частина розв’язання проблеми. Друга стосується реакції людей на тривоги та своєчасного оповіщення.

“У Первомайському, де був “приліт” ракети “Іскандер”, є протирадіаційне укриття в районі удару. Але зараз іще аналізується, чи лунала тривога”, – навів приклад начальник ХОВА.