Live
  • Четвер 13.07.2023
    • Харків
  •   +22°С
  • USD 36.57
  • EUR 40.28
    • 🟢

“Ми маємо з цим жити” – Синєгубов про загрозу Харківщині з боку РФ

Політика 19:59   13.07.2023
Оксана Горун
“Ми маємо з цим жити” – Синєгубов про загрозу Харківщині з боку РФ

Начальник ХОВА Олег Синєгубов в інтерв’ю “Укрінформу” відповів, що чекає на регіон, якщо повномасштабна війна з РФ затягнеться.

Для життя поряд із країною-агресором Харківській області знадобиться захищений кордон із фортифікаційними спорудами та сучасна система ППО.

“А ще – система укриттів та адекватна реакція мешканців на повітряну тривогу, тобто навчання населення. І ми маємо з цим жити, змиритися з цим. Такі в нас умови”, – вважає Синєгубов.

Він зазначив, що на Харківщині більше не повинні зводити новобудови без паркінгів. А поряд зі старими будинками, де підземних споруд немає, необхідні укриття.

При цьому наявність укриттів – лише частина розв’язання проблеми. Друга стосується реакції людей на тривоги та своєчасного оповіщення.

Читайте також: Чи є укриття у школах Харкова: мерія сперечається з ХОВА

“У Первомайському, де був “приліт” ракети “Іскандер”, є протирадіаційне укриття в районі удару. Але зараз іще аналізується, чи лунала тривога”, – навів приклад начальник ХОВА.

Автор: Оксана Горун
Популярно
“Ми маємо з цим жити” – Синєгубов про загрозу Харківщині з боку РФ
“Ми маємо з цим жити” – Синєгубов про загрозу Харківщині з боку РФ
13.07.2023
Понад 80% підприємств Харківщини призупинили виробництво: 65% “оживають”
Понад 80% підприємств Харківщини призупинили виробництво: 65% “оживають”
13.07.2023
У Харкові до середини серпня перекривають вулицю
У Харкові до середини серпня перекривають вулицю
13.07.2023
Чи є укриття у школах Харкова: мерія сперечається з ХОВА
Чи є укриття у школах Харкова: мерія сперечається з ХОВА
13.07.2023
Синєгубов – про ситуацію на кордоні та Куп’янському напрямку: “Вони “мігрують”
Синєгубов – про ситуацію на кордоні та Куп’янському напрямку: “Вони “мігрують”
13.07.2023
Два авіаудари та обстріл Куп’янська: інформація Генштабу ЗСУ за добу
Два авіаудари та обстріл Куп’янська: інформація Генштабу ЗСУ за добу
13.07.2023

Новини за темою:

19:20
Чи є укриття у школах Харкова: мерія сперечається з ХОВА
18:58
Два авіаудари та обстріл Куп’янська: інформація Генштабу ЗСУ за добу
18:21
Понад 80% підприємств Харківщини призупинили виробництво: 65% “оживають”
17:14
Синєгубов – про ситуацію на кордоні та Куп’янському напрямку: “Вони “мігрують”
16:08
117 шкіл Харкова мають акти про включення до переліку найпростіших укриттів

  • Категорії: Політика, Суспільство, Харків; Теги: , , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини до нашого боту.

    • Ви читали новину: «“Ми маємо з цим жити” – Синєгубов про загрозу Харківщині з боку РФ»; з категорії Політика на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 13 Липня 2023 в 19:59;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ХОВА Олег Синєгубов в інтерв’ю “Укрінформу” відповів, що чекає на регіон, якщо повномасштабна війна з РФ затягнеться".