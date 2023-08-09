В Изюме произошло смертельное ДТП: водитель «КАМАЗа» сбил женщину
Полиция выясняет обстоятельства ДТП со смертельным исходом в Изюмском районе в Харьковской области.
По данным ГУ Нацполиции в Харьковской области, авария произошла 8 августа около 20:00 по улице Гагарина в Изюме.
Предварительно 51-летний водитель грузового автомобиля «КАМАЗ» не справился с управлением и наехал на женщину. От полученных травм 68-летняя местная жительница погибла на месте.
«Решается вопрос об открытии уголовного производства. Досудебное расследование продолжается», – отметили полицейские.
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- • Дата публикации материала: 9 августа 2023 в 15:57;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Полиция выясняет обстоятельства ДТП со смертельным исходом в Изюмском районе в Харьковской области.".