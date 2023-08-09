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В Изюме произошло смертельное ДТП: водитель «КАМАЗа» сбил женщину

Происшествия 15:57   09.08.2023
Виктория Яковенко
В Изюме произошло смертельное ДТП: водитель «КАМАЗа» сбил женщину

Полиция выясняет обстоятельства ДТП со смертельным исходом в Изюмском районе в Харьковской области.

По данным ГУ Нацполиции в Харьковской области, авария произошла 8 августа около 20:00 по улице Гагарина в Изюме.

Предварительно 51-летний водитель грузового автомобиля «КАМАЗ» не справился с управлением и наехал на женщину. От полученных травм 68-летняя местная жительница погибла на месте.

«Решается вопрос об открытии уголовного производства. Досудебное расследование продолжается», – отметили полицейские.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 9 августа 2023 в 15:57;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Полиция выясняет обстоятельства ДТП со смертельным исходом в Изюмском районе в Харьковской области.".