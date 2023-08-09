В Ізюмі сталася смертельна ДТП: водій «КАМАЗу» збив жінку

Поліція з’ясовує обставини ДТП зі смертельними наслідками в Ізюмському районі на Харківщині.

За даними ГУ Нацполіції в Харківській області, аварія сталася 8 серпня близько 20:00 по вулиці Гагаріна в Ізюмі.

Попередньо, 51-річний водій вантажного автомобіля «КАМАЗ» не впорався з керуванням та наїхав на жінку. Від отриманих травм 68-річна місцева мешканка загинула на місці.

«Вирішується питання про відкриття кримінального провадження. Досудове розслідування триває», – зазначили поліцейські.