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В Ізюмі сталася смертельна ДТП: водій «КАМАЗу» збив жінку

Події 15:57   09.08.2023
Вікторія Яковенко
В Ізюмі сталася смертельна ДТП: водій «КАМАЗу» збив жінку

Поліція з’ясовує обставини ДТП зі смертельними наслідками в Ізюмському районі на Харківщині.

За даними ГУ Нацполіції в Харківській області, аварія сталася 8 серпня близько 20:00 по вулиці Гагаріна в Ізюмі.

Попередньо, 51-річний водій вантажного автомобіля «КАМАЗ» не впорався з керуванням та наїхав на жінку. Від отриманих травм 68-річна місцева мешканка загинула на місці.

«Вирішується питання про відкриття кримінального провадження. Досудове розслідування триває», – зазначили поліцейські.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 9 Серпня 2023 в 15:57;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Поліція з’ясовує обставини ДТП зі смертельними наслідками в Ізюмському районі на Харківщині.".