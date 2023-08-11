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Объявили тендер: на Харьковщине восстановят дом культуры после ракетного удара

Общество 09:48   11.08.2023
Оксана Горун
Объявили тендер: на Харьковщине восстановят дом культуры после ракетного удара

Служба восстановления и развития инфраструктуры в Харьковской области сообщила, что стартовал первый тендер на восстановление объекта социальной инфраструктуры в регионе.

«Пионером» процесса стал разрушенный дом культуры в Дергачах. «Прилет» по зданию был в мае 2022 года. Тогда здесь находился гуманитарный штаб.

«В системе публичных закупок «Prozorro» объявлен тендер на восстановление объекта социальной инфраструктуры в городе Дергачах. Здание было повреждено в мае 2022 года в результате ракетных обстрелов города российскими военными. После технического обследования объекта экспертная организация предоставила заключение о частично разрушенном фундаменте, стенах, перегородках, перекрытиях и кровле», — сообщила пресс-служба Службы восстановления и развития инфраструктуры в Харьковской области.

Поучаствовать в конкурсе на восстановление объекта приглашают строительные компании. Срок подачи предложений — до 23 августа.

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«После определения победителя будет заключен договор и начнутся работы по восстановлению социальной инфраструктуры в городе Дергачи», — отметили в службе.

Автор: Оксана Горун
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 11 августа 2023 в 09:48;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Служба восстановления и развития инфраструктуры в Харьковской области сообщила, что стартовал первый тендер на восстановление объекта социальной инфраструктуры в регионе".