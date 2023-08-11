Оголосили тендер: на Харківщині відновлять будинок культури після удару ракет
Служба відновлення та розвитку інфраструктури в Харківській області повідомила, що стартував перший тендер на відновлення об’єкта соціальної інфраструктури в регіоні.
“Піонером” процесу став зруйнований будинок культури у Дергачах. “Приліт” по будівлі був у травні 2022 року. Тоді тут знаходився гуманітарний штаб.
“У системі публічних закупівель “Prozorro” оголошено тендер на відновлення об’єкта соціальної інфраструктури у місті Дергачі. Будівля була пошкоджена у травні 2022 року в результаті ракетного обстрілу міста російськими військовими. Після технічного обстеження об’єкта експертна організація надала висновок про частково зруйнований фундамент, стіни, перегородки, перекриття та покрівлі”, — повідомила пресслужба Служби відновлення та розвитку інфраструктури в Харківській області.
Взяти участь у конкурсі на відновлення об’єкта запрошують будівельні компанії. Термін подання пропозицій – до 23 серпня.
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“Після визначення переможця буде укладено договір і розпочнуться роботи з відновлення соціальної інфраструктури в місті Дергачі”, – зазначили в службі.
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- • Дата публікації матеріалу: 11 Серпня 2023 в 09:48;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Служба відновлення та розвитку інфраструктури в Харківській області повідомила, що стартував перший тендер на відновлення об’єкта соціальної інфраструктури в регіоні".