«Окопные глаза» для ВСУ в Харькове делают по секретной технологии (сюжет)

Трое братьев-волонтеров — Евгений Соколец, Павел Брегель и Виктор Сарматицкий почти с начала полномасштабной войны собирают перископы — «окопные глаза», которые помогают сохранить жизнь украинских защитников. Используют обычные сантехнические материалы. Братья уже передали на фронт более 3 тысяч приборов, однако сейчас, констатируют, благотворительных пожертвований на их деятельность стало значительно меньше. О том, как удалось создать перископ за 400 гривен и выполнить при этом пожелания бойцов, о желающих пропиариться на чужой работе и попытках продавать бесплатные для войска приборы — волонтеры рассказали корреспондентам МГ «Объектив».

Если враг открывает огонь, боец, сидящий в окопе и пользующийся перископом, имеет больше шансов остаться невредимым и уберечь голову, объясняет Евгений, один из братьев-волонтеров. Базовый элемент перископа их производства, как и у других мастеров из народа, — это пластиковая канализационная труба.

Павел подсчитал: чтобы собрать один прибор, нужно выполнить 84 операции. Волонтеры соглашаются показать лишь некоторые из них. Объясняют, что имеют вескую причину.

«Чтобы враг не перенял эту технологию. Потому что считаем, что она важна. То, что это канализационная труба и углы — это знает весь мир, наверное. А вот что дальше с ним происходит, как он становится таким, не хочется рассказывать», — аргументирует Евгений.

Учились братья у харьковского мастера. А потом пошли своим путем, чтобы создать оптимальную модель по соотношению качества, себестоимости и времени. Сейчас на один перископ уходит 6-8 часов. Павел постоянно придумывал, как усовершенствовать прибор.

«Это уже почти 30-я модификация. Мы дошли до производства вот такого перископа, который устраивает большинство военных, от которых мы получали обратную связь», — говорит Павел.

Сейчас в Украине есть 27 производителей перископов. Крупных, которые в настоящее время изготовили от пятисот единиц, только пять, рассказывают братья.

На вопрос, предусматривает ли обеспечение украинских военных предоставление им перископов, Евгений отвечает: «Такая конструкция существует у военных. Кто ее изготавливал и изготавливает ли сейчас, я не знаю. Тот перископ суперлучший. Он металлический, он тяжелее. А наш… Это как сравнивать машину с танком».

Однако, по словам Евгения, «окопными глазами» сейчас войско обеспечивают волонтеры. При этом, по его словам, их изделие — это «одноразовая вещь». Несмотря на то, что они позаботились о защите, и зеркала не бьются при падениях и ударах. Волонтер рассказывает, что они изготавливают большое количество бюджетных приборов, чтобы военные не рисковали своей жизнью и здоровьем, пытаясь их сохранить. Именно поэтому некоторые подразделения получали перископы от братьев по нескольку раз.

«Если где-то обстрел, военному надо спрятаться. Он не будет за перископом бегать. Я считаю, это правильно. Потому что бегать за 400 гривен, или жизнь…» — объясняет Евгений.

Большинство перископов попадает на Бахмутское и Лиманское направления. Братья работают по заявкам — к ним обращаются подразделения или другие волонтеры. За полтора года передали защитникам 3200 приборов. Бесплатно, подчеркивает Павел. Сейчас у братьев заявка на 140 единиц. Работают в основном здесь, в гараже.

Павел отмечает, что большинство производителей перископов из пластиковых труб использует уголки, изготовленные с помощью 3D-принтеров. Они сознательно придерживаются другой технологии и соединяют с трубой канализационные уголки. Таким образом, объясняет волонтер, они уменьшают вес снаряжения. А этот вопрос на фронте крайне актуален. В течение всей истории производства было и несколько апгрейдов. Так, братья разработали собственное стационарное крепление, благодаря которому перископ можно зафиксировать на палке или лопате и переносить в окопе с места на место. Позже прибор укомплектовали моноклем, увеличивающим изображение в семь раз.

«Это подделка японского монокля. Китайское изделие. Однако такого качества и увеличения на фронте вполне достаточно», — утверждает Павел.

В разное время к производству кроме братьев приобщалось до 13 человек, которые помогали с отдельными процессами. Некоторые детали Евгений, который работает инженером, берет с собой на работу.

«Мои коллеги мне помогают. То есть я им оставляю, и они еще некоторые операции делают. Было такое, что я оставлял — кто-то делал. Я приезжал, а оно готово. Я говорил: «Спасибо всем». А кому именно, не знаю. Сейчас уже знаю».

Создание оптимальной окраски перископа стало для Павла еще одним вызовом, но и к нему он подошел творчески. От баллончиков отказался. Говорит: долго, а результат совсем не имитирует окружающую среду. Поэтому красит кистью, минимум в три слоя.

«Я брал с собой несколько выкрасов перископов. Делал их намеренно разными. На природе разбрасывал в траве, в посадках. И смотрел, какой менее заметен. И потом из них выбирал наименее заметный. Некоторые даже потерял, потому что не нашел», — улыбается Павел.

Но сезоны имеют разные краски, поэтому и расцветок несколько. Даже на лето их три, потому что цвета зелени меняются. Еще есть весна, осень и зима. Поэтому трубы, которые больше не обеспечивают маскировку, военные сдают на перекраску. Вместо них получают те, которые соответствуют времени года.

Краски братья покупают за свой счет. Как и монокли, которые им поставляют из Одессы. Это самый дорогой элемент конструкции, за него платят 200 гривен. За трубами в начале ходили на рынок, где им делали скидку. Сейчас их бесплатно предоставляет производитель из Харьковской области. А нарезают другие неравнодушные. Бесплатно получают и зеркала, уже необходимой формы.

«Один перископ стоит около 400 гривен. Но если не учитывать стоимость некоторых материалов, которые нам поступают бесплатно, то получается где-то 300 гривен. Из них 200 гривен — это монокль», — говорит Павел.

Братья покупают комплектующие за донаты. Павел и Евгений имеют аккаунты в Facebook, где публикуют банковские реквизиты. Констатируют: сейчас добровольных пожертвований стало значительно меньше. Поэтому все больше денег на производство Павел, который до войны изготавливал мебель, а сейчас заработка не имеет, выделяет из помощи двоюродных братьев, живущих в США.

«Все устали от этой войны. Я думаю, что у некоторых просто заканчиваются деньги. В Facebook основная масса, которые донатят, это мои знакомые из прошлого. Одни и те же люди, которые обычно мне донатят каждый месяц. Сначала была одна сумма. А потом меньше, меньше, меньше и совсем исчезает», — констатирует Павел.

Случаются и инциденты. Так, братьям позвонили из одного из подразделений и заявили, что хотят купить у них перископы. Из этого Павел сделал вывод, что кто-то продавал их изделия, которые они передают на фронт бесплатно. Дважды другие организации использовали перископы для собственного пиара.

«Люди, которых мы знаем, взяли наши перископы вроде бы для военных, потом к ним приехал телеканал, и они сняли интервью. Показали наши перископы и сказали, что это они их производят. А ничего они не производят», — возмущается Евгений.

Поэтому чтобы подобных досадных историй больше не происходило, теперь братья маркируют свои изделия. На каждом из приборов — надпись, которая расшифровывается как «Харьков, братья Брегель».

За свою деятельность волонтеры получили множество благодарностей и шевронов от различных подразделений, а на почетном месте в их гараже висит флаг от оперативной группировки войск «Харьков».

Своим опытом братья охотно делятся с производителями из других регионов Украины. Павел вспоминает, что проводил мастер-класс по видеосвязи.

«Но не все, что мы производим, хотят или могут делать другие. Потому что это долго. И это, наверное, основной вопрос», — говорит Павел.

Евгений добавляет, что любой, кто хочет освоить их технологии и помогать украинской армии, может к ним обращаться за разъяснениями.

«Пусть с нами свяжутся, и мы с удовольствием все расскажем, все подробности. Можем мастер-классы провести. Показать, научить, если они этого хотят», — говорит Евгений.

Материал подготовлен при поддержке ОО «Интерньюз-Украина»