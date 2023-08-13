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Какой будет погода в Харькове и области в начале следующей недели

Общество 12:24   13.08.2023
Елена Нагорная
Какой будет погода в Харькове и области в начале следующей недели Фото: Василий Голосный

В понедельник-среду в Харьковской области дожди не прогнозируются. Ночи будут достаточно прохладными, а дни — жаркими.

Об этом сообщает Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

В понедельник, 14 августа, по области — переменная облачность, осадки не предвидятся. Ночью термометры будут показывать 12-17°, днем 24-29°.
В Харькове — также без осадков. Ночью 13-15°, днем 27-29°.

Во вторник, 15 августа, и в среду, 16 августа, в Харькове и области — переменная облачность, без осадков. Ночная температура составит 13-18°, дневная — 26-31°.

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Автор: Елена Нагорная
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 13 августа 2023 в 12:24;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В понедельник-среду в Харьковской области дожди не прогнозируются. Ночи будут достаточно прохладными, а дни — жаркими.".