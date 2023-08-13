Какой будет погода в Харькове и области в начале следующей недели

В понедельник-среду в Харьковской области дожди не прогнозируются. Ночи будут достаточно прохладными, а дни — жаркими.

Об этом сообщает Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

В понедельник, 14 августа, по области — переменная облачность, осадки не предвидятся. Ночью термометры будут показывать 12-17°, днем 24-29°.

В Харькове — также без осадков. Ночью 13-15°, днем 27-29°.

Во вторник, 15 августа, и в среду, 16 августа, в Харькове и области — переменная облачность, без осадков. Ночная температура составит 13-18°, дневная — 26-31°.