Якою буде погода в Харкові та області на початку наступного тижня
Фото: Василь Голосний
У понеділок-середу на Харківщині дощі не прогнозуються. Ночі будуть досить прохолодними, а дні – спекотними.
Про це повідомляє Харківський регіональний центр із гідрометеорології.
У понеділок, 14 серпня, по області мінлива хмарність, опади не передбачаються. Вночі термометри показуватимуть 12-17°, вдень 24-29°.
У Харкові також без опадів. Вночі 13-15°, вдень 27-29°.
У вівторок, 15 серпня, та у середу, 16 серпня, у Харкові та області – мінлива хмарність, без опадів. Нічна температура становитиме 13-18°, денна – 26-31°.
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- • Дата публікації матеріалу: 13 Серпня 2023 в 12:24;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У понеділок-середу на Харківщині дощі не прогнозуються. Ночі будуть досить прохолодними, а дні – спекотними.".