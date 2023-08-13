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Якою буде погода в Харкові та області на початку наступного тижня

Суспільство 12:24   13.08.2023
Олена Нагорна
Якою буде погода в Харкові та області на початку наступного тижня Фото: Василь Голосний

У понеділок-середу на Харківщині дощі не прогнозуються. Ночі будуть досить прохолодними, а дні – спекотними.

Про це повідомляє Харківський регіональний центр із гідрометеорології.

У понеділок, 14 серпня, по області мінлива хмарність, опади не передбачаються. Вночі термометри показуватимуть 12-17°, вдень 24-29°.
У Харкові також без опадів. Вночі 13-15°, вдень 27-29°.

У вівторок, 15 серпня, та у середу, 16 серпня, у Харкові та області – мінлива хмарність, без опадів. Нічна температура становитиме 13-18°, денна – 26-31°.

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Автор: Олена Нагорна
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    • • Дата публікації матеріалу: 13 Серпня 2023 в 12:24;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У понеділок-середу на Харківщині дощі не прогнозуються. Ночі будуть досить прохолодними, а дні – спекотними.".