Якою буде погода в Харкові та області на початку наступного тижня

У понеділок-середу на Харківщині дощі не прогнозуються. Ночі будуть досить прохолодними, а дні – спекотними.

Про це повідомляє Харківський регіональний центр із гідрометеорології.

У понеділок, 14 серпня, по області мінлива хмарність, опади не передбачаються. Вночі термометри показуватимуть 12-17°, вдень 24-29°.

У Харкові також без опадів. Вночі 13-15°, вдень 27-29°.

У вівторок, 15 серпня, та у середу, 16 серпня, у Харкові та області – мінлива хмарність, без опадів. Нічна температура становитиме 13-18°, денна – 26-31°.