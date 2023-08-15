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В Безлюдовской громаде определились с форматом обучения с 1 сентября

Общество 14:16   15.08.2023
Виктория Яковенко
В Безлюдовской громаде определились с форматом обучения с 1 сентября Фото: Харьковский горсовет

Во всех школах Безлюдовской громады в Харьковской области с 1 сентября обучение продолжится в онлайн-формате, до особого распоряжения.

Такое решение было принято 10 августа на заседании комиссии ТЭБ и ЧС поселкового совета, сообщают в ГУ Госпродпотребслужбы в Харьковской области.

«Учитывая ситуацию с безопасностью, комиссия приняла решение о начале образовательного процесса в 2023/2024 учебном году на территории Безлюдовской громады с 1 сентября в онлайн-формате (до соответствующего пересмотра данного решения и изменения ситуации в районе)», — говорится в публикации.

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Автор: Виктория Яковенко
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    • • Дата публикации материала: 15 августа 2023 в 14:16;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Во всех школах Безлюдовской громады в Харьковской области с 1 сентября обучение продолжится в онлайн-формате, до особого распоряжения.".