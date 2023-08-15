В Безлюдовской громаде определились с форматом обучения с 1 сентября

Во всех школах Безлюдовской громады в Харьковской области с 1 сентября обучение продолжится в онлайн-формате, до особого распоряжения.

Такое решение было принято 10 августа на заседании комиссии ТЭБ и ЧС поселкового совета, сообщают в ГУ Госпродпотребслужбы в Харьковской области.

«Учитывая ситуацию с безопасностью, комиссия приняла решение о начале образовательного процесса в 2023/2024 учебном году на территории Безлюдовской громады с 1 сентября в онлайн-формате (до соответствующего пересмотра данного решения и изменения ситуации в районе)», — говорится в публикации.