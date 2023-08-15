В Безлюдівській громаді визначилися з форматом навчання з 1 вересня
У всіх школах Безлюдівської громади в Харківській області з 1 вересня навчання продовжиться в онлайн-форматі, до особливого розпорядження.
Таке рішення ухвалили 10 серпня на засіданні комісії ТЕБ та НС селищної ради, повідомляють у ГУ Держпродспоживслужби у Харківській області.
«Враховуючи безпекову ситуацію, комісія ухвалила рішення про початок освітнього процесу у навчальному році на території Безлюдівської громади з 1 вересня в онлайн-форматі (до відповідного перегляду даного рішення та зміни безпекової ситуації в районі)», – йдеться у публікації.
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- • Дата публікації матеріалу: 15 Серпня 2023 в 14:16;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У всіх школах Безлюдівської громади в Харківській області з 1 вересня навчання продовжиться в онлайн-форматі, до особливого розпорядження.".