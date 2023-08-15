В районе авторынка «Лоск» устранили сложное повреждение на водоводе в Харькове
Ремонтные бригады Комплекса «Харьковводоснабжение» КП «Харьковводоканал» 14 августа ликвидировали 10 аварийных ситуаций на трубопроводах.
В частности, сложное повреждение устранили на водоводе диаметром 800 мм в районе авторынка «Лоск». Как сообщил начальник службы водопроводных сетей Холодногорского района Александр Сирко, работы проводились без отключения водоснабжения. Параллельно бригады устранили аварию на магистрали в поселке Песочин. После ремонта территории благоустроили.
Также коммунальщики продолжают готовить объекты водопроводного хозяйства к осенне-зимнему сезону. Так, завершаются подготовительные работы к замене технически изношенного участка магистрали протяженностью 110 м на ул. Золочевской. После выполнения этой перекладки бригады запланировали капитально отремонтировать водовод в районе Окружной дороги.
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- • Дата публикации материала: 15 августа 2023 в 18:13;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Ремонтные бригады Комплекса «Харьковводоснабжение» КП «Харьковводоканал» 14 августа ликвидировали 10 аварийных ситуаций на трубопроводах.".