В районе авторынка «Лоск» устранили сложное повреждение на водоводе в Харькове

Ремонтные бригады Комплекса «Харьковводоснабжение» КП «Харьковводоканал» 14 августа ликвидировали 10 аварийных ситуаций на трубопроводах.

В частности, сложное повреждение устранили на водоводе диаметром 800 мм в районе авторынка «Лоск». Как сообщил начальник службы водопроводных сетей Холодногорского района Александр Сирко, работы проводились без отключения водоснабжения. Параллельно бригады устранили аварию на магистрали в поселке Песочин. После ремонта территории благоустроили.

Также коммунальщики продолжают готовить объекты водопроводного хозяйства к осенне-зимнему сезону. Так, завершаются подготовительные работы к замене технически изношенного участка магистрали протяженностью 110 м на ул. Золочевской. После выполнения этой перекладки бригады запланировали капитально отремонтировать водовод в районе Окружной дороги.

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