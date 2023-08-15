У районі авторинку «Лоск» усунули складне пошкодження на водоводі в Харкові

Ремонтні бригади Комплексу «Харківводопостачання» КП «Харківводоканал» 14 серпня ліквідували 10 аварійних ситуацій на трубопроводах.

Зокрема, складне пошкодження усунули на водоводі діаметром 800 мм у районі авторинку «Лоск». Як повідомив начальник служби водопровідних мереж Холодногірського району Олександр Сірко, роботи проводилися без відключення водопостачання. Паралельно бригади усунули аварію на магістралі в селищі Пісочин. Після ремонту території впорядкували.

Також комунальники продовжують готувати об’єкти водопровідного господарства до осінньо-зимового сезону. Так, завершуються підготовчі роботи до заміни технічно зношеної ділянки магістралі довжиною 110 м на вул. Золочівській. Після виконання цього перекладання бригади запланували капітально відремонтувати водовід у районі Окружної дороги.