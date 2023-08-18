«Построили раз, построим и во второй»: Роганский мясокомбинат уезжает на запад

ООО «Роганский мясокомбинат» релоцирует производство, которое располагалось в городе Волчанск Харьковской области, на запад Украины. Владельцы предприятия 17 августа договорились с начальником Волынской ОВА Юрием Погуляйко. Мясокомбинат хотят построить в Киверцовской громаде.

Об этом сообщается на сайте Волынской ОВА.

В год предприятие производило 18 тысяч тонн сыровяленых, сырокопченых и твердокопченых колбасных продуктов. За несколько месяцев до начала полномасштабной войны ввели в эксплуатацию отремонтированный цех, а с 24 февраля 2022 года предприятие оказалось под оккупацией и было разграблено, рассказал владелец мясокомбината Игорь Фельдштейн.

«После освобождения города некоторое оборудование мы вывезли. К сожалению, российские ракетные атаки разрушили производство, а обстрелы продолжаются и сегодня. Поэтому мы решили прекратить там деятельность и переехать в более безопасный регион, — отметил Фельдштейн, — С начала полномасштабного вторжения большое количество наших специалистов выехало за границу и в другие области Украины. В частности, и на Волынь. Поэтому мы приняли решение рассмотреть вашу область для строительства мясокомбината».

Как пишет пресс-служба ОВА, присутствующие договорились о дальнейшем сотрудничестве, а власть обещала помочь в реализации проекта.

«Мы не сдаемся. И сдаваться не будем. Построили один раз, построим и во второй», — сказал владелец мясокомбината.

«Это очень хорошо, что в нашу область продолжают релоцироваться предприятия. Ведь новые инвестиции способствуют развитию региона, создают новые рабочие места и новые возможности. Наша задача, как власти, помочь развиваться бизнесу на Волыни», — добавил начальник ОВА.

Читайте также: Почти 8 тысяч предпринимателей открыли собственное дело в Харьковской области