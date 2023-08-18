«Построили раз, построим и во второй»: Роганский мясокомбинат уезжает на запад
ООО «Роганский мясокомбинат» релоцирует производство, которое располагалось в городе Волчанск Харьковской области, на запад Украины. Владельцы предприятия 17 августа договорились с начальником Волынской ОВА Юрием Погуляйко. Мясокомбинат хотят построить в Киверцовской громаде.
Об этом сообщается на сайте Волынской ОВА.
В год предприятие производило 18 тысяч тонн сыровяленых, сырокопченых и твердокопченых колбасных продуктов. За несколько месяцев до начала полномасштабной войны ввели в эксплуатацию отремонтированный цех, а с 24 февраля 2022 года предприятие оказалось под оккупацией и было разграблено, рассказал владелец мясокомбината Игорь Фельдштейн.
«После освобождения города некоторое оборудование мы вывезли. К сожалению, российские ракетные атаки разрушили производство, а обстрелы продолжаются и сегодня. Поэтому мы решили прекратить там деятельность и переехать в более безопасный регион, — отметил Фельдштейн, — С начала полномасштабного вторжения большое количество наших специалистов выехало за границу и в другие области Украины. В частности, и на Волынь. Поэтому мы приняли решение рассмотреть вашу область для строительства мясокомбината».
Как пишет пресс-служба ОВА, присутствующие договорились о дальнейшем сотрудничестве, а власть обещала помочь в реализации проекта.
«Мы не сдаемся. И сдаваться не будем. Построили один раз, построим и во второй», — сказал владелец мясокомбината.
«Это очень хорошо, что в нашу область продолжают релоцироваться предприятия. Ведь новые инвестиции способствуют развитию региона, создают новые рабочие места и новые возможности. Наша задача, как власти, помочь развиваться бизнесу на Волыни», — добавил начальник ОВА.
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- • Дата публикации материала: 18 августа 2023 в 22:33;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "ООО «Роганский мясокомбинат» релоцирует производство, которое располагалось в городе Волчанск Харьковской области, на запад Украины. Владельцы предприятия 17 августа договорились с начальником Волынской ОВА Юрием Погуляйко. Мясокомбинат хотят построить в Киверцовской громаде.".