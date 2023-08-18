“Збудували раз, збудуємо і вдруге”: Роганський м’ясокомбінат йде з Харківщини

ТОВ “Роганський м’ясокомбінат” релокує виробництво, яке розташовувалося у місті Вовчанськ Харківської області, на захід України. Власники підприємства 17 серпня домовились із начальником Волинської ОВА Юрієм Погуляйком. М’ясокомбінат хочуть збудувати в Ківерцівській громаді.

Про це повідомляє сайт Волинської ОВА.

На рік підприємство виготовляло 18 тисяч тонн сиров’ялених, сирокопчених та твердокопчених ковбасних продуктів. За декілька місяців до початку повномасштабної війни ввели в експлуатацію відремонтований цех, а з 24 лютого 2022 року підприємство опинилося під окупацією та було розграбоване, розповів власник м’ясокомбінату Ігор Фельдштейн.

“Після звільнення міста деяке обладнання ми вивезли. На жаль, російські ракетні атаки зруйнували виробництво, а обстріли продовжуються й до сьогодні. Тому ми вирішили припинити там діяльність та переїхати у безпечніший регіон, – зазначив Фельдштейн. – З початку повномасштабного вторгнення велика кількість наших спеціалістів виїхала за кордон та в інші області України. Зокрема, й на Волинь. Тому ми прийняли рішення розглянути вашу область для будівництва м’ясокомбінату”.

Як пише пресслужба ОВА, присутні домовилися про подальшу співпрацю, влада обіцяла допомогти у реалізації проєкту.

“Ми не здаємося. І здаватися не будемо. Збудували один раз, збудуємо і вдруге”, – сказав власник м’ясокомбінату.

“Це дуже добре, що до нашої області продовжують релоковуватися підприємства. Адже нові інвестиції сприяють розвитку регіону, створюють нові робочі місця та нові можливості. Наше завдання, як влади, допомогти розвиватися бізнесу на Волині”, – додав начальник ОВА.