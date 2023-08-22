На Купянское направление воинам харьковской 92-й бригады передали дроны Mavic

Три дрона DJI Mavic 3 передали на нужды украинских защитников 92-й отдельной механизированной бригады заместитель начальника ХОВА Евгений Иванов совместно с волонтерами.

Технику будут использовать для борьбы с российскими оккупантами на Купянском направлении. Сейчас беспилотники на передовой спасают жизнь украинских разведчиков, рассказывают военные.

«Системно помогаем вооруженным силам для удовлетворения их потребностей. Совместно с волонтерскими организациями собираем следующую партию материально-технического обеспечения, чтобы приближать нашу Победу», – отметил Евгений Иванов.