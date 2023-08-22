На Купянское направление воинам харьковской 92-й бригады передали дроны Mavic
Три дрона DJI Mavic 3 передали на нужды украинских защитников 92-й отдельной механизированной бригады заместитель начальника ХОВА Евгений Иванов совместно с волонтерами.
Технику будут использовать для борьбы с российскими оккупантами на Купянском направлении. Сейчас беспилотники на передовой спасают жизнь украинских разведчиков, рассказывают военные.
«Системно помогаем вооруженным силам для удовлетворения их потребностей. Совместно с волонтерскими организациями собираем следующую партию материально-технического обеспечения, чтобы приближать нашу Победу», – отметил Евгений Иванов.
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- • Дата публикации материала: 22 августа 2023 в 18:53;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "3 дрона DJI Mavic 3 передали на нужды украинских защитников 92-й отдельной механизированной бригады заместитель начальника ХОВА Евгений Иванов совместно с волонтерами.".