Live
  • Вт 22.08.2023
    • Харків
  •   +25°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.89
    • 🟢

На Куп’янський напрямок воїнам харківської 92-ї бригади передали 3 дрони Mavic

Суспільство 18:53   22.08.2023
Оксана Якушко
На Куп’янський напрямок воїнам харківської 92-ї бригади передали 3 дрони Mavic

3 дрони DJI Mavic 3 передали на потреби українських захисників 92-ї окремої механізованої бригади заступник начальника ХОВА Євген Іванов спільно з волонтерами.

Техніку використовуватимуть для боротьби з російськими окупантами на Куп’янському напрямку. Наразі безпілотники на передовій рятують життя українських розвідників, розповідають військові.

«Системно допомагаємо збройним силам задоволення їхніх потреб. Спільно із волонтерськими організаціями збираємо наступну партію матеріально-технічного забезпечення, щоб наближати нашу Перемогу», – зазначив Євген Іванов.

Читайте також: На Харківському напрямку українські воїни знищили багато росіян (відео)

Автор: Оксана Якушко
Популярно
Чехія допоможе у відновленні лікарень на Північній Салтівці – Терехов
Чехія допоможе у відновленні лікарень на Північній Салтівці – Терехов
22.08.2023, 20:10
ЗСУ “осліпили” росіян на ділянці фронту на Лимано-Куп’янському напрямку
ЗСУ “осліпили” росіян на ділянці фронту на Лимано-Куп’янському напрямку
22.08.2023, 19:44
П’ять населених пунктів Харківщини, які обстріляла РФ, назвав Генштаб ЗСУ
П’ять населених пунктів Харківщини, які обстріляла РФ, назвав Генштаб ЗСУ
22.08.2023, 19:14
Ворог посилено поширює фейки, можливі диверсії – ХОВА про свята
Ворог посилено поширює фейки, можливі диверсії – ХОВА про свята
22.08.2023, 18:55
На Куп’янський напрямок воїнам харківської 92-ї бригади передали 3 дрони Mavic
На Куп’янський напрямок воїнам харківської 92-ї бригади передали 3 дрони Mavic
22.08.2023, 18:53
У районі Чугуєва сьогодні ввечері та вночі може бути гучно
У районі Чугуєва сьогодні ввечері та вночі може бути гучно
22.08.2023, 18:30

Новини за темою:

18:53
На Куп’янський напрямок воїнам харківської 92-ї бригади передали 3 дрони Mavic
15:57
єВідновлення: понад 100 млн грн вже на рахунках мешканців Харківщини – ХОВА
11:30
Синєгубов про Куп’янський напрямок: «Ніяких відступів з нашого боку немає»
11:14
«Вони не хочуть залишати свою землю» – Синєгубов про евакуацію з Куп’янщини
09:38
Синєгубов хоче призначити заступницею директорку стоматполіклініки – джерело

  • Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: , , , , , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

    • Ви читали новину: «На Куп’янський напрямок воїнам харківської 92-ї бригади передали 3 дрони Mavic»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 22 Серпня 2023 в 18:53;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "3 дрони DJI Mavic 3 передали на потреби українських захисників 92-ї окремої механізованої бригади заступник начальника ХОВА Євген Іванов спільно з волонтерами.".