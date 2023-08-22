На Куп’янський напрямок воїнам харківської 92-ї бригади передали 3 дрони Mavic
3 дрони DJI Mavic 3 передали на потреби українських захисників 92-ї окремої механізованої бригади заступник начальника ХОВА Євген Іванов спільно з волонтерами.
Техніку використовуватимуть для боротьби з російськими окупантами на Куп’янському напрямку. Наразі безпілотники на передовій рятують життя українських розвідників, розповідають військові.
«Системно допомагаємо збройним силам задоволення їхніх потреб. Спільно із волонтерськими організаціями збираємо наступну партію матеріально-технічного забезпечення, щоб наближати нашу Перемогу», – зазначив Євген Іванов.
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- • Дата публікації матеріалу: 22 Серпня 2023 в 18:53;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "3 дрони DJI Mavic 3 передали на потреби українських захисників 92-ї окремої механізованої бригади заступник начальника ХОВА Євген Іванов спільно з волонтерами.".