Live
  • Ср 23.08.2023
    • Харьков
  •   +26°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.81
    • 🟢

Автобусы, что передала Харькову Германия, уже на маршрутах – Терехов (видео)

Общество 16:36   23.08.2023
Оксана Якушко
Автобусы, что передала Харькову Германия, уже на маршрутах – Терехов (видео) Фото: Харьковский горсовет

Комфортабельные автобусы МАN, которые передал Харькову город-побратим Нюрнберг, уже возят пассажиров на городских маршрутах, сообщил мэр Игорь Терехов.

«Часть автобусов курсирует между Северной Салтовкой и Индустриальным районом, часть – добавили на направление между Восточной Салтовкой и Алексеевкой. Благодарим наших друзей за уместную и очень важную поддержку в это непростое для нас время», — рассказал мэр Харькова.

Читайте также: Новые автобусы из Германии прибыли в Харьков: по каким маршрутам будут ездить

Автор: Оксана Якушко
Популярно
«Враг коварный» — Терехов о беспрецедентных мерах безопасности в Харькове
«Враг коварный» — Терехов о беспрецедентных мерах безопасности в Харькове
23.08.2023, 09:14
Синегубов хочет назначить замом директора стоматполиклиники — источник
Синегубов хочет назначить замом директора стоматполиклиники — источник
22.08.2023, 09:38
Машовец оценил, готовятся ли ВСУ форсировать Днепр
Машовец оценил, готовятся ли ВСУ форсировать Днепр
23.08.2023, 11:04
На Харьковщине правоохранитель со знакомыми «обчистили» склады агропредприятия
На Харьковщине правоохранитель со знакомыми «обчистили» склады агропредприятия
23.08.2023, 13:28
Синегубов призвал жителей Харьковщины провести праздники дома (видео)
Синегубов призвал жителей Харьковщины провести праздники дома (видео)
23.08.2023, 12:40
В Харькове восстановили памятник водопроводчикам
В Харькове восстановили памятник водопроводчикам
23.08.2023, 17:21

Новости по теме:

16:36
Автобусы, что передала Харькову Германия, уже на маршрутах – Терехов (видео)
13:44
Розовую «барби-камеру» для преступников открыли в отделении полиции в Германии
11:41
В Харькове отметили День Государственного Флага Украины (фото)
11:21
В Харькове подняли сине-желтый флаг на самом высоком флагштоке Украины (видео)
08:54
Терехов поздравил Харьков с Днем города: «Ты не склоняешь голову» (видео)

  • Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: , , , , , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

    • Вы читали новость: «Автобусы, что передала Харькову Германия, уже на маршрутах – Терехов (видео)»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
    • • Дата публикации материала: 23 августа 2023 в 16:36;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Комфортабельные автобусы МАN, которые передал Харькову город-побратим Нюрнберг, уже возят пассажиров на городских маршрутах, сообщил мэр Игорь Терехов.".