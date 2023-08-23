Автобусы, что передала Харькову Германия, уже на маршрутах – Терехов (видео)

Комфортабельные автобусы МАN, которые передал Харькову город-побратим Нюрнберг, уже возят пассажиров на городских маршрутах, сообщил мэр Игорь Терехов.

«Часть автобусов курсирует между Северной Салтовкой и Индустриальным районом, часть – добавили на направление между Восточной Салтовкой и Алексеевкой. Благодарим наших друзей за уместную и очень важную поддержку в это непростое для нас время», — рассказал мэр Харькова.