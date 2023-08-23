Автобуси, які передала Харкову Німеччина, вже на маршрутах – Терехов (відео)
Фото: Харківська міска рада
Комфортабельні автобуси МАN, які передав Харкову місто-побратим Нюрнберг, вже возять пасажирів міськими маршрутами, повідомив мер Ігор Терехов.
«Частина автобусів курсує між Північною Салтівкою та Індустріальним районом, частину – додали на напрямок між Східною Салтівкою та Олексіївкою. Дякуємо нашим друзям за доречну та дуже важливу підтримку у цей непростий для нас час», – розповів мер Харкова.
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- • Дата публікації матеріалу: 23 Серпня 2023 в 16:36;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Комфортабельні автобуси МАN, які передав Харкову місто-побратим Нюрнберг, вже возять пасажирів міськими маршрутами, повідомив мер Ігор Терехов.".