Свет вернули в Волчанск после обстрелов – Минэнерго

В Харьковской области энергетики запитали 11 тысяч абонентов в городе Волчанск и ближайших районах, где пропал свет после вражеских обстрелов.

Об этом сообщили в Министерстве энергетики Украины.

«Восстановительные работы проводились на заминированной территории в сопровождении саперных бригад», — добавили в Минэнерго.