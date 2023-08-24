Свет вернули в Волчанск после обстрелов – Минэнерго
Фото: Министерство энергетики Украины
В Харьковской области энергетики запитали 11 тысяч абонентов в городе Волчанск и ближайших районах, где пропал свет после вражеских обстрелов.
Об этом сообщили в Министерстве энергетики Украины.
«Восстановительные работы проводились на заминированной территории в сопровождении саперных бригад», — добавили в Минэнерго.
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- • Дата публикации материала: 24 августа 2023 в 12:18;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковской области энергетики запитали 11 тысяч абонентов в городе Волчанск и ближайших районах, где пропал свет после вражеских обстрелов.".