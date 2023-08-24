Світло повернули у Вовчанськ після обстрілів – Міненерго

У Харківській області енергетики заживили 11 тисяч абонентів у місті Вовчанськ та прилеглих районах, де зникло світло після ворожих обстрілів.

Про це повідомили у Міністерстві енергетики України.

«Відновлювальні роботи проводилися на замінованій території у супроводі саперних бригад», – додали в Міненерго.