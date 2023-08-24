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Світло повернули у Вовчанськ після обстрілів – Міненерго

Суспільство 12:18   24.08.2023
Вікторія Яковенко
Світло повернули у Вовчанськ після обстрілів – Міненерго Фото: Міністерство енергетики України

У Харківській області енергетики заживили 11 тисяч абонентів у місті Вовчанськ та прилеглих районах, де зникло світло після ворожих обстрілів.

Про це повідомили у Міністерстві енергетики України.

«Відновлювальні роботи проводилися на замінованій території у супроводі саперних бригад», – додали в Міненерго.

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Автор: Вікторія Яковенко
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    • • Дата публікації матеріалу: 24 Серпня 2023 в 12:18;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харківській області енергетики заживили 11 тисяч абонентів у місті Вовчанськ та прилеглих районах, де зникло світло після ворожих обстрілів.".