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В Харькове не будут повышать тарифы на отопление и горячую воду – мэрия

Общество 16:17   24.08.2023
Виктория Яковенко
В Харькове не будут повышать тарифы на отопление и горячую воду – мэрия Фото: Харьковский горсовет

В новом отопительном сезоне тарифы на услуги отопления и горячего водоснабжения для населения Харькова не изменятся, сообщили в Харьковском горсовете.

Соответствующее решение было принято 24 августа на внеочередном заседании исполнительного комитета Харьковского городского совета.

Заместитель городского головы – директор департамента экономики и коммунального имущества Михаил Фатеев отметил, что в Украине действует мораторий на повышение тарифов на указанные коммунальные услуги, и, согласно решению исполкома, тарифы для населения города Харькова остаются на уровне тарифов, действовавших по состоянию на 24 февраля 2022 года, а именно:

на услугу по снабжению тепловой энергии:

— для абонентов жилых домов с домовыми и квартирными приборами учета тепловой энергии – 1539,50 грн/Гкал (с НДС);
— для абонентов жилых домов без домовых и квартирных приборов учета тепловой энергии – 39,38 грн за 1 кв. м в месяц (с НДС);

на услугу поставки горячей воды:

— при подключении полотенцесушителей — 93,22 грн за 1 куб. м (с НДС);
— при отсутствии полотенцесушителей – 86,32 грн за 1 куб. м (с НДС).

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Автор: Виктория Яковенко
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 24 августа 2023 в 16:17;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В новом отопительном сезоне тарифы на услуги отопления и горячего водоснабжения для населения Харькова не изменятся, сообщили в Харьковском горсовете.".