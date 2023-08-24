У Харкові не підвищуватимуть тарифи на опалення та гарячу воду – мерія
У новому опалювальному сезоні тарифи на послуги опалення та гарячого водопостачання для населення міста Харкова не зміняться, повідомили у Харківській міськраді.
Відповідне рішення ухвалили 24 серпня на позачерговому засіданні виконавчого комітету Харківської міської ради.
Заступник міського голови – директор департаменту економіки та комунального майна Михайло Фатєєв зазначив, що в Україні діє мораторій на підвищення тарифів на зазначені комунальні послуги, і, згідно з рішенням виконкому, тарифи для населення міста Харкова залишаються на рівні тарифів, які діяли станом на 24 лютого 2022 року, а саме:
на послугу з постачання теплової енергії:
– для абонентів житлових будинків з будинковими та квартирними приладами обліку теплової енергії – 1539,50 грн/Гкал (з ПДВ);
– для абонентів житлових будинків без будинкових та квартирних приладів обліку теплової енергії – 39,38 грн за 1 кв. м на місяць (з ПДВ);
на послугу з постачання гарячої води:
– за умови підключення рушникосушильників – 93,22 грн за 1 куб. м (з ПДВ);
– за відсутності рушникосушильників – 86,32 грн за 1 куб. м (з ПДВ).
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Ви читали новину: «У Харкові не підвищуватимуть тарифи на опалення та гарячу воду – мерія»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
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- • Дата публікації матеріалу: 24 Серпня 2023 в 16:17;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У новому опалювальному сезоні тарифи на послуги опалення та гарячого водопостачання для населення міста Харкова не зміняться, повідомили у Харківській міськраді.".