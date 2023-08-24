У Харкові не підвищуватимуть тарифи на опалення та гарячу воду – мерія

У новому опалювальному сезоні тарифи на послуги опалення та гарячого водопостачання для населення міста Харкова не зміняться, повідомили у Харківській міськраді.

Відповідне рішення ухвалили 24 серпня на позачерговому засіданні виконавчого комітету Харківської міської ради.

Заступник міського голови – директор департаменту економіки та комунального майна Михайло Фатєєв зазначив, що в Україні діє мораторій на підвищення тарифів на зазначені комунальні послуги, і, згідно з рішенням виконкому, тарифи для населення міста Харкова залишаються на рівні тарифів, які діяли станом на 24 лютого 2022 року, а саме:

на послугу з постачання теплової енергії:

– для абонентів житлових будинків з будинковими та квартирними приладами обліку теплової енергії – 1539,50 грн/Гкал (з ПДВ);

– для абонентів житлових будинків без будинкових та квартирних приладів обліку теплової енергії – 39,38 грн за 1 кв. м на місяць (з ПДВ);

на послугу з постачання гарячої води:

– за умови підключення рушникосушильників – 93,22 грн за 1 куб. м (з ПДВ);

– за відсутності рушникосушильників – 86,32 грн за 1 куб. м (з ПДВ).