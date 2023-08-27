Пиарила гуманитарку РФ в Купянске: из Старгорода в Харькове уволили официантку

Из пивного ресторана «Старгород» уволили официантку Анну Евсюкову после огласки в соцсетях информации, что девушка могла сниматься в пропагандистских видеороликах в Купянске во время оккупации города россиянами.

Ранее в соцсетях распространили фото официантки ресторана «Старгород» и подметили, что это может быть героиня видеоролика, снятого в Купянске во время оккупации. На нем девушка, называющая себя жительницей города Анной, рассказывает, как координирует работу центра выдачи «гуманитарки» от путинской партии «Единая Россия» и как ей это нравится.

На эту информацию отреагировал начальник штаба спецподразделения «Kraken» Константин Немичев. Он утверждает, что на фото и видео — одна и та же девушка, Анна Евсюкова из Купянска.

«В ноябре прошлого года ее задержали соответствующие службы. Но, как видим, Анна себя хорошо чувствует и не несет ответственности за то, что она творила», — написал Немичев и обратился к руководству «Старгорода», чтобы те не брали на работу таких людей.

Вскоре в Instagram ресторана сообщили, что уволили Анну Евсюкову и поблагодарили за разоблачение коллаборантки.