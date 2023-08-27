Піарила гуманітарку РФ у Куп’янську: офіціантку зі Старгорода звільнили
З пивного ресторану “Старгород” у Харкові звільнили офіціантку Ганну Євсюкову після розголосу у соцмережах інформації, що дівчина могла зніматися у пропагандистських відеороликах у Куп’янську під час окупації міста росіянами.
Раніше в соцмережах розповсюдили фото офіціантки ресторану “Старгород” та зауважили, що це може бути героїня відеоролика, знятого в Куп’янську під час окупації. На ньому дівчина, яка називає себе мешканкою міста Ганною, розповідає, як координує роботу центру видачі “гуманітарки” від путінської партії “Єдина Росія” та як їй це подобається.
На цю інформацію відреагував начальник штабу спецпідрозділу “Kraken” Костянтин Немічев. Він стверджує, що на фото та відео – одна й та сама дівчина, Ганна Євсюкова з Куп’янська.
“У листопаді минулого року її затримали відповідні служби. Але, як бачимо, Анна себе добре почуває і не несе відповідальності за те, що вона коїла”, – написав Немічев і звернувся до керівництва “Старгорода”, щоби ті не брали на роботу таких людей.
Невдовзі в інстаграмі ресторану повідомили, що звільнили Ганну Євсюкову та подякували за викриття колаборантки.
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- • Дата публікації матеріалу: 27 Серпня 2023 в 20:55;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "З пивного ресторану “Старгород” у Харкові звільнили офіціантку Ганну Євсюкову після розголосу у соцмережах інформації, що дівчина могла зніматися у пропагандистських відеороликах у Куп’янську під час окупації міста росіянами.".