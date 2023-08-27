Live
  • Нд 27.08.2023
    • Харків
  •   +26°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.66
    • 🟢

Піарила гуманітарку РФ у Куп’янську: офіціантку зі Старгорода звільнили

Суспільство 20:55   27.08.2023
Олена Нагорна
Піарила гуманітарку РФ у Куп’янську: офіціантку зі Старгорода звільнили

З пивного ресторану “Старгород” у Харкові звільнили офіціантку Ганну Євсюкову після розголосу у соцмережах інформації, що дівчина могла зніматися у пропагандистських відеороликах у Куп’янську під час окупації міста росіянами.

Раніше в соцмережах розповсюдили фото офіціантки ресторану “Старгород” та зауважили, що це може бути героїня відеоролика, знятого в Куп’янську під час окупації. На ньому дівчина, яка називає себе мешканкою міста Ганною, розповідає, як координує роботу центру видачі “гуманітарки” від путінської партії “Єдина Росія” та як їй це подобається.

На цю інформацію відреагував начальник штабу спецпідрозділу “Kraken” Костянтин Немічев. Він стверджує, що на фото та відео – одна й та сама дівчина, Ганна Євсюкова з Куп’янська.

“У листопаді минулого року її затримали відповідні служби. Але, як бачимо, Анна себе добре почуває і не несе відповідальності за те, що вона коїла”, – написав Немічев і звернувся до керівництва “Старгорода”, щоби ті не брали на роботу таких людей.

Невдовзі в інстаграмі ресторану повідомили, що звільнили Ганну Євсюкову та подякували за викриття колаборантки.

Читайте також: СБУ затримала колаборантку, яка готувала «вибори» на окупованій Харківщині

Автор: Олена Нагорна
Популярно
Піарила гуманітарку РФ у Куп’янську: офіціантку зі Старгорода звільнили
Піарила гуманітарку РФ у Куп’янську: офіціантку зі Старгорода звільнили
27.08.2023, 20:55
Реалії ВПО: матір дівчини з ДЦП ганяють із Харкова в Куп’янськ за довідками
Реалії ВПО: матір дівчини з ДЦП ганяють із Харкова в Куп’янськ за довідками
27.08.2023, 17:39
Два десятки ударів завдали танки РФ по прикордонному селищу на Харківщині
Два десятки ударів завдали танки РФ по прикордонному селищу на Харківщині
27.08.2023, 19:36
ЛГБТ-активісти провели веселковий велопробіг у центрі Харкова (фото)
ЛГБТ-активісти провели веселковий велопробіг у центрі Харкова (фото)
27.08.2023, 18:51
Генштаб ЗСУ назвав 10 населених пунктів Харківщини, які обстріляв ворог
Генштаб ЗСУ назвав 10 населених пунктів Харківщини, які обстріляв ворог
27.08.2023, 18:35
Прирівняння корупції до держзради: Зеленський повідомив, коли закон буде у ВР
Прирівняння корупції до держзради: Зеленський повідомив, коли закон буде у ВР
27.08.2023, 19:13

Новини за темою:

19:36
Два десятки ударів завдали танки РФ по прикордонному селищу на Харківщині
18:51
ЛГБТ-активісти провели веселковий велопробіг у центрі Харкова (фото)
18:35
Генштаб ЗСУ назвав 10 населених пунктів Харківщини, які обстріляв ворог
17:39
Реалії ВПО: матір дівчини з ДЦП ганяють із Харкова в Куп’янськ за довідками
15:49
Сьогодні Куп’янську виповнюється 368 років: привітання Синєгубова і Беседіна

  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

    • Ви читали новину: «Піарила гуманітарку РФ у Куп’янську: офіціантку зі Старгорода звільнили»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 27 Серпня 2023 в 20:55;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "З пивного ресторану “Старгород” у Харкові звільнили офіціантку Ганну Євсюкову після розголосу у соцмережах інформації, що дівчина могла зніматися у пропагандистських відеороликах у Куп’янську під час окупації міста росіянами.".