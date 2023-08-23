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СБУ затримала колаборантку, яка готувала «вибори» на окупованій Харківщині

Суспільство 14:30   23.08.2023
Вікторія Яковенко
СБУ затримала колаборантку, яка готувала «вибори» на окупованій Харківщині Фото: Владислав Абдула

Правоохоронці викрили 58-річну організаторку псевдореферендуму, яка хотіла приєднати тимчасово окуповані території Харківської області до РФ.

За даними речника УСБУ в Харківській області, влітку минулого року мешканка Чугуївського району обійняла посаду помічниці начальника територіального управління при окупаційній адміністрації Вовчанського району Харківської області.

За нею була закріплена своя територія відповідальності у межах окремих сільських рад окупованого району.

На посаді жінка організовувала збори місцевого населення, де розповідала про прийняте окупантами рішення провести так званий «референдум». Колаборантка агітувала жителів брати участь у «виборах». Також, вона підшукувала кандидатів, які б погодилися працювати у фейкових виборчих дільницях, та збирала з них документи: заяви про згоду на призначення членом виборчкому, анкети, копії паспорту, документи про освіту та фотокартки.

Після деокупації регіону колаборантка намагалася «загубитися». Однак правоохоронці її викрили.

Жінці повідомили про підозру за двома статтями ККУ: ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України), ч. 1 ст. 14 та ч. 5 ст. 111-1 (колабораційна діяльність).

Наразі зрадниця перебуває у СІЗО.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 23 Серпня 2023 в 14:30;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Правоохоронці викрили 58-річну організаторку псевдореферендуму, яка хотіла приєднати тимчасово окуповані території Харківської області до РФ.".