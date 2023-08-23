Предателя, которая готовила «выборы» на оккупированной Харьковщине, задержали
Правоохранители разоблачили 58-летнюю организатора псевдореферендума, которая хотела присоединить временно оккупированные территории Харьковской области к РФ.
По данным пресс-секретаря УСБУ в Харьковской области, летом прошлого года жительница Чугуевского района заняла должность помощницы начальника территориального управления при оккупационной администрации Волчанского района Харьковской области.
За ней была закреплена своя территория ответственности в пределах отдельных сельских советов оккупированного района.
На должности женщина организовывала собрание местного населения, где рассказывала о принятом оккупантами решении провести так называемый «референдум». Коллаборантка агитировала жителей участвовать в «выборах». Также, она подыскивала кандидатов, которые согласились бы работать в фэйковых избирательных участках, и собирала с них документы: заявления о согласии на назначение членом избиркома, анкеты, копии паспорта, документы об образовании и фотографии.
После деоккупации региона коллаборантка пыталась «потеряться». Однако правоохранители ее разоблачили.
Женщине сообщили о подозрении по двум статьям УКУ: ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины), ч. 1 ст. 14 и ч. 5 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность).
Сейчас предательница находится в СИЗО.
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- • Дата публикации материала: 23 августа 2023 в 14:30;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Правоохранители разоблачили 58-летнюю организатора псевдореферендума, которая хотела присоединить временно оккупированные территории Харьковской области к РФ.".