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Враг ударил из РСЗО по Одноробовке на Золочевщине, погибла женщина — Синегубов

Происшествия 15:31   27.08.2023
Елена Нагорная
Враг ударил из РСЗО по Одноробовке на Золочевщине, погибла женщина — Синегубов

Женщина 1984 года рождения погибла в результате российского обстрела села Одноробовка Золочевской громады, сообщает начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов.

По его данным, около 13 часов оккупанты ударили по населенному пункту предварительно из РСЗО.

Женщина находилась на территории домовладения. Также загорелся киоск.

«К месту направлены подразделения ГСЧС и медики экстренной помощи», — сообщил Синегубов.

Автор: Елена Нагорная
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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 27 августа 2023 в 15:31;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Женщина 1984 года рождения погибла в результате российского обстрела села Одноробовка Золочевской громады, сообщает начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов.".