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По кафе на Купянщине, где погибли люди, ударили из «Пиона». Сводка Синегубова

Происшествия 08:18   27.08.2023
Елена Нагорная
По кафе на Купянщине, где погибли люди, ударили из «Пиона». Сводка Синегубова Фото: Олег Синегубов

Кафе в селе Подолы Купянского района, в результате попадания в которое накануне два человека погибли и один получил ранения, обстреляли из САУ 2С7 «Пион», сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

Погибли женщина 28 лет и мужчина 70 лет. Получила ранения и была госпитализирована в тяжелом состоянии 26-летняя женщина, напомнил глава ХОВА.


Фото: Олег Синегубов

Он также сообщил, что в течение минувших суток враг из артиллерии и минометов обстреливал Купянский район, а бойцы ГСЧС обезвредили 107 взрывоопасных предметов.

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Автор: Елена Нагорная
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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 27 августа 2023 в 08:18;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Кафе в селе Подолы Купянского района, в результате попадания в которое накануне два человека погибли и один получил ранения, обстреляли из САУ 2С7 «Пион», сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.".