По кафе на Купянщине, где погибли люди, ударили из «Пиона». Сводка Синегубова
Фото: Олег Синегубов
Кафе в селе Подолы Купянского района, в результате попадания в которое накануне два человека погибли и один получил ранения, обстреляли из САУ 2С7 «Пион», сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.
Погибли женщина 28 лет и мужчина 70 лет. Получила ранения и была госпитализирована в тяжелом состоянии 26-летняя женщина, напомнил глава ХОВА.
Фото: Олег Синегубов
Он также сообщил, что в течение минувших суток враг из артиллерии и минометов обстреливал Купянский район, а бойцы ГСЧС обезвредили 107 взрывоопасных предметов.
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- • Дата публикации материала: 27 августа 2023 в 08:18;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Кафе в селе Подолы Купянского района, в результате попадания в которое накануне два человека погибли и один получил ранения, обстреляли из САУ 2С7 «Пион», сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.".