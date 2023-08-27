По кафе на Купянщине, где погибли люди, ударили из «Пиона». Сводка Синегубова

Кафе в селе Подолы Купянского района, в результате попадания в которое накануне два человека погибли и один получил ранения, обстреляли из САУ 2С7 «Пион», сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

Погибли женщина 28 лет и мужчина 70 лет. Получила ранения и была госпитализирована в тяжелом состоянии 26-летняя женщина, напомнил глава ХОВА.



Фото: Олег Синегубов

Он также сообщил, что в течение минувших суток враг из артиллерии и минометов обстреливал Купянский район, а бойцы ГСЧС обезвредили 107 взрывоопасных предметов.