По кафе на Куп’янщині, де загинули люди, били з “піона”. Зведення Синєгубова

Кафе в селі Подоли Куп’янського району, внаслідок влучання в яке напередодні двоє людей загинули та одна отримала поранення, обстріляли з САУ 2С7 “Піон”, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Загинули жінка 28 років та чоловік 70 років. Отримала поранення та була ушпиталена в тяжкому стані 26-річна жінка, нагадав голова ХОВА.



Фото: Олег Синєгубов

Він також повідомив, що протягом минулої доби ворог з артилерії та мінометів обстрілював Куп’янський район, а бійці ДСНС знешкодили 107 вибухонебезпечних предметів.