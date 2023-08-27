По кафе на Куп’янщині, де загинули люди, били з “піона”. Зведення Синєгубова
Кафе в селі Подоли Куп’янського району, внаслідок влучання в яке напередодні двоє людей загинули та одна отримала поранення, обстріляли з САУ 2С7 “Піон”, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.
Загинули жінка 28 років та чоловік 70 років. Отримала поранення та була ушпиталена в тяжкому стані 26-річна жінка, нагадав голова ХОВА.
Фото: Олег Синєгубов
Він також повідомив, що протягом минулої доби ворог з артилерії та мінометів обстрілював Куп’янський район, а бійці ДСНС знешкодили 107 вибухонебезпечних предметів.
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- • Дата публікації матеріалу: 27 Серпня 2023 в 08:18;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Кафе в селі Подоли Куп’янського району, внаслідок влучання в яке напередодні двоє людей загинули та одна отримала поранення, обстріляли з САУ 2С7 “Піон”, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.".