Ворог ударив із РСЗВ по Одноробівці на Золочівщині, загинула жінка – Синєгубов
Жінка 1984 року народження загинула внаслідок російського обстрілу села Одноробівка Золочівської громади, повідомляє начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
За його даними, близько 13-ї години окупанти вдарили по населеному пункту попередньо з РСЗВ.
Жінка була на території домоволодіння. Також спалахнув кіоск.
“До місця направлені підрозділи ДСНС та медики екстреної допомоги”, – повідомив Синєгубов.
Читайте також: Кафе на Куп’янщині, де загинули люди, вдарили з «Піона». Зведення Синегубова
Популярно
Новини за темою:
Ви читали новину: «Ворог ударив із РСЗВ по Одноробівці на Золочівщині, загинула жінка – Синєгубов»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 27 Серпня 2023 в 15:31;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Жінка 1984 року народження загинула внаслідок російського обстрілу села Одноробівка Золочівської громади, повідомляє начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.".