Live
  • Нд 27.08.2023
    • Харків
  •   +32°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.66
    • 🟢

Ворог ударив із РСЗВ по Одноробівці на Золочівщині, загинула жінка – Синєгубов

Події 15:31   27.08.2023
Олена Нагорна
Ворог ударив із РСЗВ по Одноробівці на Золочівщині, загинула жінка – Синєгубов

Жінка 1984 року народження загинула внаслідок російського обстрілу села Одноробівка Золочівської громади, повідомляє начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За його даними, близько 13-ї години окупанти вдарили по населеному пункту попередньо з РСЗВ.

Жінка була на території домоволодіння. Також спалахнув кіоск.

“До місця направлені підрозділи ДСНС та медики екстреної допомоги”, – повідомив Синєгубов.

Читайте також: Кафе на Куп’янщині, де загинули люди, вдарили з «Піона». Зведення Синегубова

Автор: Олена Нагорна
Популярно
Сьогодні Куп’янську виповнюється 368 років: привітання Синєгубова і Беседіна
Сьогодні Куп’янську виповнюється 368 років: привітання Синєгубова і Беседіна
27.08.2023, 15:49
Ворог ударив із РСЗВ по Одноробівці на Золочівщині, загинула жінка – Синєгубов
Ворог ударив із РСЗВ по Одноробівці на Золочівщині, загинула жінка – Синєгубов
27.08.2023, 15:31
Сам віддав копам пів сотні згортків: у Харкові спіймали “закладника” (фото)
Сам віддав копам пів сотні згортків: у Харкові спіймали “закладника” (фото)
27.08.2023, 14:43
Харків’янку, яка перекинула авто у Старому Салтові, затримали – поліція
Харків’янку, яка перекинула авто у Старому Салтові, затримали – поліція
27.08.2023, 13:53
ЗСУ просуваються через найскладнішу ділянку оборони РФ на півдні. Що попереду
ЗСУ просуваються через найскладнішу ділянку оборони РФ на півдні. Що попереду
27.08.2023, 13:32
19 п’яних водіїв спіймали на дорогах Харківщини вдень у суботу
19 п’яних водіїв спіймали на дорогах Харківщини вдень у суботу
27.08.2023, 12:39

Новини за темою:

15:31
Ворог ударив із РСЗВ по Одноробівці на Золочівщині, загинула жінка – Синєгубов
14:43
Сам віддав копам пів сотні згортків: у Харкові спіймали “закладника” (фото)
13:53
Харків’янку, яка перекинула авто у Старому Салтові, затримали – поліція
12:39
19 п’яних водіїв спіймали на дорогах Харківщини вдень у суботу
11:57
На Куп’янському напрямку залишається близько 45 тисяч військових РФ – ЗСУ

  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

    • Ви читали новину: «Ворог ударив із РСЗВ по Одноробівці на Золочівщині, загинула жінка – Синєгубов»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 27 Серпня 2023 в 15:31;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Жінка 1984 року народження загинула внаслідок російського обстрілу села Одноробівка Золочівської громади, повідомляє начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.".