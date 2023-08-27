Ворог ударив із РСЗВ по Одноробівці на Золочівщині, загинула жінка – Синєгубов

Жінка 1984 року народження загинула внаслідок російського обстрілу села Одноробівка Золочівської громади, повідомляє начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За його даними, близько 13-ї години окупанти вдарили по населеному пункту попередньо з РСЗВ.

Жінка була на території домоволодіння. Також спалахнув кіоск.

“До місця направлені підрозділи ДСНС та медики екстреної допомоги”, – повідомив Синєгубов.