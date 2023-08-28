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Газ вернули в Купянскую громаду после обстрелов — ХОВА

Общество 15:08   28.08.2023
Виктория Яковенко
Газ вернули в Купянскую громаду после обстрелов — ХОВА Фото: ХОВА

В Купянской громаде на Харьковщине подключили к газоснабжению почти 5 тысяч семей, которые были лишены топлива из-за российских обстрелов.

По данным ХОВА, оккупанты повредили газораспределительную систему. Поэтому жильцы домов остались без природного газа и возможности приготовить еду.

Специалисты работали над устранением повреждений три дня, добавили в ХОВА.

«Газовики одновременно в нескольких населенных пунктах проводили ремонтные работы на газопроводах домов и ликвидировали повреждения на трубах от снарядов», — отметили в ХОВА.

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Фото: ХОВА

Читайте также: Россияне повредили газопровод на Харьковщине: без газа более 4 тыс. купянчан

Автор: Виктория Яковенко
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 28 августа 2023 в 15:08;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Купянской громаде на Харьковщине подключили к газоснабжению почти 5 тысяч семей, которые были лишены топлива из-за российских обстрелов.".