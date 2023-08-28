Газ вернули в Купянскую громаду после обстрелов — ХОВА
Фото: ХОВА
В Купянской громаде на Харьковщине подключили к газоснабжению почти 5 тысяч семей, которые были лишены топлива из-за российских обстрелов.
По данным ХОВА, оккупанты повредили газораспределительную систему. Поэтому жильцы домов остались без природного газа и возможности приготовить еду.
Специалисты работали над устранением повреждений три дня, добавили в ХОВА.
«Газовики одновременно в нескольких населенных пунктах проводили ремонтные работы на газопроводах домов и ликвидировали повреждения на трубах от снарядов», — отметили в ХОВА.
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- • Дата публикации материала: 28 августа 2023 в 15:08;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Купянской громаде на Харьковщине подключили к газоснабжению почти 5 тысяч семей, которые были лишены топлива из-за российских обстрелов.".