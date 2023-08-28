Газ вернули в Купянскую громаду после обстрелов — ХОВА

В Купянской громаде на Харьковщине подключили к газоснабжению почти 5 тысяч семей, которые были лишены топлива из-за российских обстрелов.

По данным ХОВА, оккупанты повредили газораспределительную систему. Поэтому жильцы домов остались без природного газа и возможности приготовить еду.

Специалисты работали над устранением повреждений три дня, добавили в ХОВА.

«Газовики одновременно в нескольких населенных пунктах проводили ремонтные работы на газопроводах домов и ликвидировали повреждения на трубах от снарядов», — отметили в ХОВА.