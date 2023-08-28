Газ повернули в Куп’янську громаду після обстрілів – ХОВА

В Куп’янській громаді на Харківщині підключили до газопостачання майже 5 тисяч родин, які були позбавленні палива через російські обстріли.

За даними ХОВА, окупанти пошкодили газорозподільну систему. Через це мешканці житлових будинків залишилися без природного газу та можливості приготувати їжу.

Спеціалісти працювали над усуненням пошкоджень три дні, додали в ХОВА.

«Газовики одночасно в кількох населених пунктах проводили ремонтні роботи на газопроводах будинків та ліквідовували пошкодження на трубах від снарядів», – зазначили в ХОВА.