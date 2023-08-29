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Коваленко: почему 100-тысячное войско РФ под Купянском и Лиманом не движется

Политика 09:32   29.08.2023
Елена Нагорная
Коваленко: почему 100-тысячное войско РФ под Купянском и Лиманом не движется

Говорить о том, провалилось ли контрнаступление россиян на Лимано-Купянском направлении — пока рано. На сегодняшний день оккупанты не показали почти никаких результатов, потому что при 100-тысячном войске имеют оборонительный, а не наступательный функционал, отметил в эфире национального телемарафона военный обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко.

«На что надо акцентировать внимание. Да, 100 тысяч — большая группа войск. Две группы войск, кстати. Но при этом их функционал оборонительный, не наступательный. А когда у тебя функционал оборонительного типа, а тебя заставляют наступать, то и результат соответствующий», — сказал Коваленко.

По его словам, захватчики не достигли не то что стратегического, речь не идет даже о тактическом успехе.

«Наступление на Лиман, которое началось с конца июня, захлебнулось. Наступательные действия в направлении Боровой аналогично. До Купянска они также не смогли продвинуться. И даже были вынуждены делать фейки о захвате тех или иных сел», — вспоминает эксперт.

По его мнению, на сегодня большинство подразделений РФ не имеет достаточной механизированной комплектации.

«Речь идет в первую очередь о механизированных подразделениях, мотострелковых подразделениях 6-й общевойсковой армии, а также 20-й общевойсковой армии. Более-менее не критическая ситуация у них с танковой составляющей. Это 1-я танковая армия. Но танки не используются в первом эшелоне. Это влияет на их возможности продвижения, наступательных действий», — пояснил Коваленко.

На Лимано-Купянском направлении находятся 110 тысяч российских захватчиков, из них на Купянском — 45 тысяч, а на Лиманском — 48 тысяч, сообщил 27 августа начальник пресс-службы Восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш.

Автор: Елена Нагорная
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  • Категории: Политика, Украина, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 29 августа 2023 в 09:32;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Говорить о том, провалилось ли контрнаступление россиян на Лимано-Купянском направлении — пока рано. На сегодняшний день оккупанты не показали почти никаких результатов, потому что при 100-тысячном войске имеют оборонительный, а не наступательный функционал, отметил в эфире национального телемарафона военный обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко.".