Коваленко: чому 100-тисячне військо РФ під Куп’янськом і Лиманом не має успіху

Говорити про те, чи провалився контрнаступ росіян на Лимано-Куп’янському напрямку – поки що зарано. На сьогодні окупанти не показали майже жодних результатів, бо при 100-тисячному війську мають оборонний, а не наступальний функціонал, зазначив в етері національного телемарафону військовий оглядач групи “Інформаційний спротив” Олександр Коваленко.

“На що треба акцентувати увагу. Так, 100 тисяч – велика група військ. Дві групи військ, до речі. Але при цьому їхній функціонал оборонний, не наступальний. А коли в тебе функціонал оборонного типу, а тебе змушують наступати, то й результат відповідний”, – сказав Коваленко.

За його словами, загарбники не досягли не те що стратегічного, не йдеться навіть про тактичний успіх.

“Наступ на Лиман, який розпочався з кінця червня, захлинувся. Наступальні дії в напрямку Борової аналогічно. До Куп’янська вони також не змогли просунутися. І навіть були змушені робити фейки про захоплення тих чи інших сіл”, – згадує експерт.

На його думку, на сьогодні більшість підрозділів РФ не мають достатньої механізованої комплектації.

“Йдеться в першу чергу про механізовані підрозділи, мотострілецькі підрозділи 6-ї загальновійськової армії, а також 20-ї загальновійськової армії. Більш-менш не критична ситуація у них з танковою складовою. Це 1-ша танкова армія. Але танки не використовуються у першому ешелоні. Це впливає на їхні можливості просування, наступальних дій”, — пояснив Коваленко.

На Лимано-Куп’янському напрямку перебувають 110 тисяч російських загарбників, з них на Куп’янському – 45 тисяч, а на Лиманському – 48 тисяч, повідомив 27 серпня начальник пресслужби Східного угруповання військ ЗСУ Ілля Євлаш.