В Харькове устранили более 100 аварий на водоводах
За прошедшую неделю бригады КП «Харьковводоканал» ликвидировали 108 аварийных ситуаций на водоводах и привели в порядок 90 смотровых колодцев с заменой запорно-регулирующей арматуры.
По данным Харьковского горсовета, накануне коммунальщики устранили 15 аварийных ситуаций. В частности, в Немышлянском районе ремонтные бригады завершили замену участка магистрали на проспекте Героев Харькова.
«При выполнении восстановительных мероприятий перевели участок трубопровода длиной 26 м. Работы выполнили в установленные сроки, после чего начали благоустройство территории. На очереди – замена еще одного технически изношенного участка магистрали на проспекте Героев Харькова. Там планируем переложить 40 м трубопровода», — сообщил начальник районной службы Павел Гладков.
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- • Дата публикации материала: 29 августа 2023 в 16:26;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "За прошедшую неделю бригады КП «Харьковводоканал» ликвидировали 108 аварийных ситуаций на водоводах и привели в порядок 90 смотровых колодцев с заменой запорно-регулирующей арматуры.".