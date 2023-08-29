В Харькове устранили более 100 аварий на водоводах

За прошедшую неделю бригады КП «Харьковводоканал» ликвидировали 108 аварийных ситуаций на водоводах и привели в порядок 90 смотровых колодцев с заменой запорно-регулирующей арматуры.

По данным Харьковского горсовета, накануне коммунальщики устранили 15 аварийных ситуаций. В частности, в Немышлянском районе ремонтные бригады завершили замену участка магистрали на проспекте Героев Харькова.

«При выполнении восстановительных мероприятий перевели участок трубопровода длиной 26 м. Работы выполнили в установленные сроки, после чего начали благоустройство территории. На очереди – замена еще одного технически изношенного участка магистрали на проспекте Героев Харькова. Там планируем переложить 40 м трубопровода», — сообщил начальник районной службы Павел Гладков.