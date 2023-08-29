У Харкові усунули понад 100 аварій на водоводах

За минулий тиждень бригади КП «Харківводоканал» ліквідували 108 аварійних ситуацій на водоводах і впорядкували 90 оглядових колодязів з заміною запірно-регулювальної арматури.

За даними Харківської міськради, напередодні комунальники усунули 15 аварійних ситуацій. Зокрема, в Немишлянському районі ремонтні бригади завершили заміну ділянки магістралі на проспекті Героїв Харкова.

«Під час виконання відновлювальних заходів переклали ділянку трубопроводу завдовжки 26 м. Роботи виконали у встановлені терміни, після чого почали благоустрій території. На черзі – заміна ще однієї технічно зношеної ділянки магістралі на проспекті Героїв Харкова. Там плануємо перекласти 40 м трубопроводу», – повідомив начальник районної служби Павло Гладков.