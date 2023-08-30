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В ХОВА сообщили, сколько первоклассников и первокурсников будет на Харьковщине

Общество 13:31   30.08.2023
Виктория Яковенко
В ХОВА сообщили, сколько первоклассников и первокурсников будет на Харьковщине Фото: Олег Синегубов

В Харьковской области к 1 сентября готовятся 1603 учебных заведения, где будут учиться более 345 тыс. детей.

В первый класс в этом году пойдет 14 тыс. учеников, сообщил глава ХОВА во время брифинга.

«То есть те дети, которые сядут, так сказать, за виртуальные парты, где бы они ни находились, либо это будет укрытие в виде защитных сооружений, либо это будет дома, либо индивидуально, либо в самом учебном заведении. Это мы еще будем определяться», – уточнил Синегубов.

Он также отметил, что в вузы Харькова на первый курс поступили около 19 тыс. студентов.

«Харьковская область по результату вступительной кампании находится на третьем месте после Киевской и Львовской областей по набору студентов», — добавил глава ХОВА.

Он также рассказал, что в Харьковской области смешанный формат обучения будет в 5 заведениях высшего образования и 12 заведениях профессионального образования.

Напомним, ранее директор Департамента науки и образования ХОВА Алексей Литвинов сообщал, что среди вузов обучение в комбинированном формате планируется начать Харьковский национальный университет имени В.Н.Каразина, Харьковский национальный медицинский университет, Харьковский национальный экономический университет им. Семена Кузнеца, Харьковский национальный университет искусств им. Котляревского и Харьковскую государственную академию дизайна и искусств.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 30 августа 2023 в 13:31;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковской области к 1 сентября готовятся 1603 учебных заведения, где будут учиться более 345 тыс. детей.".