У ХОВА повідомили, скільки першокласників та першокурсників буде на Харківщині
Наразі в Харківській області до нового навчального року готуються 1603 закладів освіти, де навчатимуться понад 345 тис. дітей.
До першого класу цьогоріч піде 14 тис. учнів, повідомив голова ХОВА під час брифінгу.
«Тобто ті діти, які сядуть, так би мовити, за віртуальні парти, де б вони не знаходились, або це буде укриття у вигляді захисних споруд, або це буде вдома, або індивідуально, або в самому закладі освіти. Це ми ще будемо визначатися», – уточнив Синєгубов.
Він також зазначив, що у виші Харкова на перший курс вступили майже 19 тис. студентів.
«Харківська область за результатом вступної кампанії перебуває на третьому місці після Київської та Львівської областей щодо набору студентів», – додав голова ХОВА.
Він також розповів, що на Харківщині змішаний формат навчання буде в 5 закладах вищої освіти та 12 закладах професійної освіти.
Нагадаємо, раніше директор Департаменту науки і освіти ХОВА Олексій Литвинов повідомляв, що серед вишів навчання в комбінованому форматі планують розпочати Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна, Харківський національний медичний університет, Харківський національний економічний університет ім. Семена Кузнеця, Харківський національний університет мистецтв ім. І. П. Котляревського та Харківську державну академію дизайну і мистецтв.
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- • Дата публікації матеріалу: 30 Серпня 2023 в 13:31;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Наразі в Харківській області до нового навчального року готуються 1603 закладів освіти, де навчатимуться понад 345 тис. дітей.".