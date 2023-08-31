Дети из Купянска отдохнули в харьковском экопарке (видео)

Школьники из деоккупированного города Купянск, который сейчас страдает от обстрелов россиян, посетили экопарк под Харьковом. Дети побывали в Долине альпака, где имели возможность пообщаться с животными.

«Нам приятно, что наши важные гости из Купянска с радостью общались с животными и кормили их в контактном дворике, катались верхом, чтобы надолго запомнить эти незабываемые минуты. Верим, что эта поездка помогла им и ждем в гости еще», — пишет пресс-служба экопарка в Facebook.

Видео: пресс-служба экопарка

Напомним, 1 июня 2023 года в экопарке открыли первую локацию — «Долину альпака». На открытой территории площадью до 4 гектаров завершили разминирование и поселили животных: альпака, овец, лошадей и коз. «Долина» находится по одну сторону от окружной, основной парк — по другую. Там пока работают саперы.