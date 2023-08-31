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Діти з Куп’янська відпочили в харківському екопарку (відео)

Суспільство 19:51   31.08.2023
Олена Нагорна
Діти з Куп’янська відпочили в харківському екопарку (відео)

Школярі з деокупованого міста Куп’янськ, яке зараз потерпає від обстрілів росіян, відвідали екопарк під Харковом. Діти побували в Долині альпак, де мали змогу поспілкуватися з тваринами.

“Нам приємно, що наші важливі гості з Куп’янська з радістю спілкувалися з тваринами та годували їх у контактному дворику, каталися верхи, щоб надовго запам’ятати ці незабутні хвилини. Віримо, що ця поїздка допомогла їм і чекаємо у гості ще”, — пише пресслужба екопарку у фейсбуці.

Відео: пресслужба екопарку

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Нагадаємо, 1 червня 2023 року в екопарку відкрили першу локацію – «Долину альпак». На відкритій території площею до 4 гектарів завершили розмінування та поселили тварин: альпак, овець, коней та кіз. “Долина” знаходиться по один бік від окружної, основний парк – по інший. Там поки що працюють сапери.

Автор: Олена Нагорна
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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 31 Серпня 2023 в 19:51;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Школярі з деокупованого міста Куп’янськ, яке зараз потерпає від обстрілів росіян, відвідали екопарк під Харковом. Діти побували в Долині альпак, де мали змогу поспілкуватися з тваринами.".