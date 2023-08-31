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Новая почта уплатила налогов 5 млрд грн за полгода

Общество 09:48   31.08.2023
Оксана Якушко
Новая почта уплатила налогов 5 млрд грн за полгода

Компании группы Новая почта за первое полугодие 2023 года перечислили в бюджеты всех уровней 5,1 млрд грн налогов, что значительно превышает показатель первого полугодия 2022 года – 2,9 млрд грн.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Новой почты.

По данным ГФС, Новая почта входит в ТОП-20 крупнейших налогоплательщиков в Украине. В целом за прошлый 2022 год группа перечислила в бюджеты всех уровней страны 7,1 млрд грн налогов и сборов.

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Автор: Оксана Якушко
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  • Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 31 августа 2023 в 09:48;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Компании группы Новая почта за первое полугодие 2023 года перечислили в бюджеты всех уровней 5,1 млрд грн налогов, что значительно превышает показатель первого полугодия 2022 года – 2,9 млрд грн.".