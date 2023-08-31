Новая почта уплатила налогов 5 млрд грн за полгода
Компании группы Новая почта за первое полугодие 2023 года перечислили в бюджеты всех уровней 5,1 млрд грн налогов, что значительно превышает показатель первого полугодия 2022 года – 2,9 млрд грн.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы Новой почты.
По данным ГФС, Новая почта входит в ТОП-20 крупнейших налогоплательщиков в Украине. В целом за прошлый 2022 год группа перечислила в бюджеты всех уровней страны 7,1 млрд грн налогов и сборов.
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- • Дата публикации материала: 31 августа 2023 в 09:48;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Компании группы Новая почта за первое полугодие 2023 года перечислили в бюджеты всех уровней 5,1 млрд грн налогов, что значительно превышает показатель первого полугодия 2022 года – 2,9 млрд грн.".