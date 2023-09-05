В районе Балаклеи на Харьковщине утром могут греметь взрывы
На территории Балаклейской громады Харьковской области утром 5 сентября могут греметь взрывы. Жителей призывают не паниковать: проводится разминирование.
Саперы работают вблизи сел Гусаровка и Щуровка, сообщает Балаклейская городская военная администрация.
«Жителей призываем сохранять спокойствие и соблюдать правила безопасности», — говорится в публикации.
Читайте также: В поле на Харьковщине подорвался трактор – ГСЧС
Популярно
Новости по теме:
Вы читали новость: «В районе Балаклеи на Харьковщине утром могут греметь взрывы»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 5 сентября 2023 в 08:09;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На территории Балаклейской громады Харьковской области утром 5 сентября могут греметь взрывы. Жителей призывают не паниковать: проводится разминирование.".