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У районі Балаклії на Харківщині вранці можуть гриміти вибухи

Суспільство 08:09   05.09.2023
Олена Нагорна
У районі Балаклії на Харківщині вранці можуть гриміти вибухи

На території Балаклійської громади Харківської області вранці 5 вересня можуть лунати вибухи. Мешканців закликають не панікувати: проводиться розмінування.

Сапери працюють поблизу сіл Гусарівка та Щурівка, повідомляє Балаклійська міська військова адміністрація.

“Жителів закликаємо зберігати спокій і дотримуватися правил безпеки”, – йдеться у публікації.

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Автор: Олена Нагорна
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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 5 Вересня 2023 в 08:09;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "На території Балаклійської громади Харківської області вранці 5 вересня можуть лунати вибухи. Мешканців закликають не панікувати: проводиться розмінування.".