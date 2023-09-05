У районі Балаклії на Харківщині вранці можуть гриміти вибухи
На території Балаклійської громади Харківської області вранці 5 вересня можуть лунати вибухи. Мешканців закликають не панікувати: проводиться розмінування.
Сапери працюють поблизу сіл Гусарівка та Щурівка, повідомляє Балаклійська міська військова адміністрація.
“Жителів закликаємо зберігати спокій і дотримуватися правил безпеки”, – йдеться у публікації.
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- • Дата публікації матеріалу: 5 Вересня 2023 в 08:09;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "На території Балаклійської громади Харківської області вранці 5 вересня можуть лунати вибухи. Мешканців закликають не панікувати: проводиться розмінування.".