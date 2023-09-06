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Ранен 50-летний мужчина в результате обстрела Харьковщины – Синегубов

Происшествия 09:29   06.09.2023
Оксана Якушко
Ранен 50-летний мужчина в результате обстрела Харьковщины – Синегубов

Сегодня около 7:00 утра российские оккупанты кассетными боеприпасами обстреляли села Новая Гнилица Чугуевского района, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

Поврежден частный жилой дом.

«Осколочное ранение получил 50-летний гражданский мужчина. Госпитализирован в состоянии средней тяжести. В настоящее время медики оказывают пострадавшему необходимую помощь», – рассказал Синегубов.

Читайте также: За минувшие сутки раненых среди гражданских на Харьковщине нет – Синегубов

Автор: Оксана Якушко
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  • Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: , , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 6 сентября 2023 в 09:29;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Сегодня около 7:00 утра российские оккупанты кассетными боеприпасами обстреляли села Новая Гнилица Чугуевского района, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.".