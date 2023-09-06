Ранен 50-летний мужчина в результате обстрела Харьковщины – Синегубов
Сегодня около 7:00 утра российские оккупанты кассетными боеприпасами обстреляли села Новая Гнилица Чугуевского района, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.
Поврежден частный жилой дом.
«Осколочное ранение получил 50-летний гражданский мужчина. Госпитализирован в состоянии средней тяжести. В настоящее время медики оказывают пострадавшему необходимую помощь», – рассказал Синегубов.
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- • Дата публикации материала: 6 сентября 2023 в 09:29;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Сегодня около 7:00 утра российские оккупанты кассетными боеприпасами обстреляли села Новая Гнилица Чугуевского района, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.".