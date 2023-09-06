За минувшие сутки раненых среди гражданских на Харьковщине нет – Синегубов

За прошедшие сутки враг продолжал из артиллерии, минометов и с использованием авиации обстреливать населенные пункты Харьковского, Чугуевского, Купянского и Изюмского районов, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

В результате удара управляемой авиабомбой по селу Петропавловка Купянского района поврежден дом.

В селе Чернещина Изюмского района из-за вражеских обстрелов горела трава на открытой территории.

В селе Волчанские Хутора Чугуевского района обстрелами повреждено частное домовладение, произошел масштабный лесной пожар.

За сутки пострадавшие среди гражданского населения не зафиксированы.

За прошедшие сутки пиротехники ГСЧС обследовали более 5,3 га территории и обезвредили 249 взрывоопасных предметов.