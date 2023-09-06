За минулу добу постраждалих серед цивільних на Харківщині немає – Синєгубов

Минулої доби ворог продовжував з артилерії, мінометів і з використанням авіації обстрілювати населені пункти Харківського, Чугуївського, Куп’янського та Ізюмського районів, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Внаслідок удару керованою авіабомбою по селу Петропавлівка Куп’янського району пошкоджено будинок.

У селі Чернещина Ізюмського району через ворожі обстріли горіла трава на відкритій території.

У селі Вовчанські Хутори Чугуївського району обстрілами пошкоджено приватне домоволодіння, сталася масштабна лісова пожежа.

За добу постраждалих серед цивільного населення не зафіксовано.

За минулу добу піротехніки ДСНС обстежили більше 5,3 га території та знешкодили 249 вибухонебезпечних предметів.