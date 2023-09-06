Live
  • Ср 06.09.2023
    • Харків
  •   +22°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.25
    • 🟢

За минулу добу постраждалих серед цивільних на Харківщині немає – Синєгубов

Події 08:49   06.09.2023
Оксана Якушко
За минулу добу постраждалих серед цивільних на Харківщині немає – Синєгубов

Минулої доби ворог продовжував з артилерії, мінометів і з використанням авіації обстрілювати населені пункти Харківського, Чугуївського, Куп’янського та Ізюмського районів, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Внаслідок удару керованою авіабомбою по селу Петропавлівка Куп’янського району пошкоджено будинок.

 

У селі Чернещина Ізюмського району через ворожі обстріли горіла трава на відкритій території.

 

У селі Вовчанські Хутори Чугуївського району обстрілами пошкоджено приватне домоволодіння, сталася масштабна лісова пожежа.

 

За добу постраждалих серед цивільного населення не зафіксовано.

 

За минулу добу піротехніки ДСНС обстежили більше 5,3 га території та знешкодили 249 вибухонебезпечних предметів.

Читайте також:  В Ізюмі вже мешкають близько 27 тисяч людей – Синєгубов

Автор: Оксана Якушко
Популярно
Поранений 50-річний чоловік внаслідок обстрілу Харківщини – Синєгубов
Поранений 50-річний чоловік внаслідок обстрілу Харківщини – Синєгубов
06.09.2023, 09:29
За минулу добу постраждалих серед цивільних на Харківщині немає – Синєгубов
За минулу добу постраждалих серед цивільних на Харківщині немає – Синєгубов
06.09.2023, 08:49
На Куп’янському напрямку ворог завершує підготовку штурмових загонів -Сирський
На Куп’янському напрямку ворог завершує підготовку штурмових загонів -Сирський
06.09.2023, 08:34
Біля трьох сіл Харківщини росіяни скинули бомби з літаків – Генштаб ЗСУ
Біля трьох сіл Харківщини росіяни скинули бомби з літаків – Генштаб ЗСУ
06.09.2023, 07:42
Коригувальницю ракетних ударів по Харкову відправили за ґрати на 11 років
Коригувальницю ракетних ударів по Харкову відправили за ґрати на 11 років
05.09.2023, 13:36
Харків’янин Євген Захаров – серед кандидатів на премію Гавела від ПАРЄ
Харків’янин Євген Захаров – серед кандидатів на премію Гавела від ПАРЄ
05.09.2023, 23:04

Новини за темою:

08:49
За минулу добу постраждалих серед цивільних на Харківщині немає – Синєгубов
07:42
Біля трьох сіл Харківщини росіяни скинули бомби з літаків – Генштаб ЗСУ
19:30
Росіяни скинули бомби на Харківщині біля Удів і Ветеринарного – Генштаб ЗСУ
18:46
Газ знову є у трьох прикордонних громадах Харківщини
15:59
«Ваш родич у біді»: на Харківщині шахрай обдурив двох пенсіонерок

  • Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: , , , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

    • Ви читали новину: «За минулу добу постраждалих серед цивільних на Харківщині немає – Синєгубов»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 6 Вересня 2023 в 08:49;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Минулої доби ворог продовжував з артилерії, мінометів і з використанням авіації обстрілювати населені пункти Харківського, Чугуївського, Куп’янського та Ізюмського районів, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.".