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В Ізюмі вже мешкають близько 27 тисяч людей – Синєгубов

Суспільство 13:09   05.09.2023
Вікторія Яковенко
В Ізюмі вже мешкають близько 27 тисяч людей – Синєгубов

Станом на 5 вересня, за майже рік після деокупації, в місті Ізюм на Харківщині мешкають 27 тисяч людей.

Про це в етері нацмарафону повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.

«Я пригадую тут, коли ми підіймали прапор України у звільненому Ізюмі, це було на другий день після звільнення, ми нараховували тут близько 2-3 тис. людей. Люди повертаються. Ми фіксували тут відсутність електроенергії, зв’язку, надання послуг. Зараз це все відновлено. Коли люди дізнаються, що є інтернет, є де жити, є світло, є тепло в оселях», – зазначив Синєгубов.

Він також нагадав, що в Ізюмі продовжують встановлювати модульні котельні, замість знищеної росіянами центральної.

Читайте також: “В Ізюмі плануємо відбудувати 10 багатоповерхівок. А знищено 82” – Синєгубов

Автор: Вікторія Яковенко
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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , , , , ;

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    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Станом на 5 вересня, за майже рік після деокупації, в місті Ізюм на Харківщині мешкають 27 тисяч людей.".