В Ізюмі вже мешкають близько 27 тисяч людей – Синєгубов
Станом на 5 вересня, за майже рік після деокупації, в місті Ізюм на Харківщині мешкають 27 тисяч людей.
Про це в етері нацмарафону повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.
«Я пригадую тут, коли ми підіймали прапор України у звільненому Ізюмі, це було на другий день після звільнення, ми нараховували тут близько 2-3 тис. людей. Люди повертаються. Ми фіксували тут відсутність електроенергії, зв’язку, надання послуг. Зараз це все відновлено. Коли люди дізнаються, що є інтернет, є де жити, є світло, є тепло в оселях», – зазначив Синєгубов.
Він також нагадав, що в Ізюмі продовжують встановлювати модульні котельні, замість знищеної росіянами центральної.
Читайте також: “В Ізюмі плануємо відбудувати 10 багатоповерхівок. А знищено 82” – Синєгубов
Популярно
Новини за темою:
Ви читали новину: «В Ізюмі вже мешкають близько 27 тисяч людей – Синєгубов»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 5 Вересня 2023 в 13:09;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Станом на 5 вересня, за майже рік після деокупації, в місті Ізюм на Харківщині мешкають 27 тисяч людей.".