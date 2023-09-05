В Ізюмі вже мешкають близько 27 тисяч людей – Синєгубов

Станом на 5 вересня, за майже рік після деокупації, в місті Ізюм на Харківщині мешкають 27 тисяч людей.

Про це в етері нацмарафону повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.

«Я пригадую тут, коли ми підіймали прапор України у звільненому Ізюмі, це було на другий день після звільнення, ми нараховували тут близько 2-3 тис. людей. Люди повертаються. Ми фіксували тут відсутність електроенергії, зв’язку, надання послуг. Зараз це все відновлено. Коли люди дізнаються, що є інтернет, є де жити, є світло, є тепло в оселях», – зазначив Синєгубов.

Він також нагадав, що в Ізюмі продовжують встановлювати модульні котельні, замість знищеної росіянами центральної.