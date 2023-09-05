В Изюме уже проживают около 27 тысяч человек – Синегубов
По состоянию на 5 сентября, спустя почти год после деоккупации, в городе Изюм на Харьковщине проживают 27 тысяч человек.
Об этом в эфире нацмарафона сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.
«Я помню здесь, когда мы поднимали флаг Украины в освобожденном Изюме, это было на второй день после освобождения, мы насчитывали здесь около 2-3 тыс. человек. Люди возвращаюсь. Мы фиксировали здесь отсутствие электроэнергии, связи, предоставления услуг. Сейчас все это восстановлено. Когда люди узнают, что есть интернет, есть где жить, есть свет, есть тепло в домах», — отметил Синегубов.
Он также напомнил, что в Изюме продолжают устанавливать модульные котельные, вместо уничтоженной россиянами центральной.
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- • Дата публикации материала: 5 сентября 2023 в 13:09;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По состоянию на 5 сентября, спустя почти год после деоккупации, в городе Изюм на Харьковщине проживают 27 тысяч человек.".