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В Изюме уже проживают около 27 тысяч человек – Синегубов

Общество 13:09   05.09.2023
Виктория Яковенко
В Изюме уже проживают около 27 тысяч человек – Синегубов

По состоянию на 5 сентября, спустя почти год после деоккупации, в городе Изюм на Харьковщине проживают 27 тысяч человек.

Об этом в эфире нацмарафона сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.

«Я помню здесь, когда мы поднимали флаг Украины в освобожденном Изюме, это было на второй день после освобождения, мы насчитывали здесь около 2-3 тыс. человек. Люди возвращаюсь. Мы фиксировали здесь отсутствие электроэнергии, связи, предоставления услуг. Сейчас все это восстановлено. Когда люди узнают, что есть интернет, есть где жить, есть свет, есть тепло в домах», — отметил Синегубов.

Он также напомнил, что в Изюме продолжают устанавливать модульные котельные, вместо уничтоженной россиянами центральной.

Читайте также: «В Изюме планируем отстроить 10 многоэтажек. А уничтожено 82» — Синегубов

Автор: Виктория Яковенко
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 5 сентября 2023 в 13:09;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По состоянию на 5 сентября, спустя почти год после деоккупации, в городе Изюм на Харьковщине проживают 27 тысяч человек.".